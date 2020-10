Torra insta a "implantar la República" si se supera el 50% de los votos en las próximas elecciones

En pleno debate sobre si las próximas elecciones en el Parlament tienen que ser plebiscitarias o no, el expresidente Quim Torra ha instado a los partidos independentistas a "implantar la República" si se logra el 50% de los votos. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el exjefe del ejecutivo ha remarcado: "Si superamos el 50%, tiene que tener unas consecuencias políticas". En este sentido, Torra ha opinado que "hay que ratificar o revalidar el mandato del 1-O con el 50% de los votos". "Necesitamos conseguir una legitimidad extra y por eso nos autoimponemos esta cifra para poder hacer efectiva la República", ha insistido.

El expresidente Quim Torra ha advertido de que si no se pone sobre la mesa que con el 50% de los votos se hará la independencia se corre el riesgo "de que las bases se desmovilicen". " Si volvemos a desaprovechar una oportunidad como esta, hay riesgo de que los partidos independentistas pierdan apoyo. No me gustaría pensar que volveremos a hacer promesas que incumpliremos", ha añadido. Por este motivo, ha instado a los tres partidos independentistas a forjar un acuerdo antes de los comicios que fije qué se hará si se obtiene el 50% de los votos. "Si no sabemos qué hacer, de nada nos servirá superar esta cifra", ha alertado antes de sentenciar que "la ciudadanía tiene que saber qué pasará". També ha dejado claro que habrá que "cambiar la estrategia" en el supuesto de que no se llegue a este porcentaje.

Críticas implícitas a ERC

Torra tampoco se ha mordido la lengua a la hora de valorar el papel de algunos partidos. "Me ha hecho daño el doble lenguaje de algunos partidos", ha dicho en alusión a ERC, pero sin citar a los republicanos explícitamente, por decir una cosa públicamente y otra internamente. "Lo puedo entender en una situación normal pero en la situación que vivimos, inmersos en un proceso de independencia, me ha costado entenderlo", ha afirmado.

Torra, que ha dejado claro que no entrará en el nuevo partido de Carles Puigdemont porque quiere mantener su independencia, ha admitido que "estaba mentalizado de entrar en la prisión porque creía que se optaría por la ruptura". Sobre los cambios que efectuó en el Govern y por qué cambió a Àngels Chacón por Ramon Tremosa, el expresidente ha dicho sobre este último: "Es un experto en las instituciones europeas que nos permitirá conseguir los máximos recursos de los fondos de la UE" y que no lo hizo "por la militancia en un partido o en otro". Torra ha reconocido que no ha hablado con el ex conseller Miquel Buch desde su salida, pero ha criticado algunos episodios de su gestión. "Los Mossos tienen que combinar la seguridad con la salvaguarda de los derechos fundamentales, pero si se infringen los protocolos se tienen que tomar decisiones, y durante las protestas por la sentencia vimos imágenes que no nos gustaron", ha admitido.

Defiende la reanudación de la mesa de diálogo

El expresidente también ha señalado que "nunca se puede ser optimista con la justicia española" con las medidas cautelares que ha reclamado al TC contra su inhabilitación, y ha reiterado que irá a los tribunales europeos si como prevé se tumba su recurso de amparo. Sobre la mesa de diálogo, Torra ha remarcado: "Nosotros estamos ahí porque defendemos una solución política, pero seguimos igual que con Rajoy". El expresidente, que ha rehusado la medida de los indultos porque la amnistía es la que abraza a todos los represaliados, ha instado al Gobierno a convocar la mesa de diálogo, a pesar de que el vicepresidente Pere Aragonès ha declinado de momento pedir que se retome, siempre que se aborde el derecho a la autodeterminación.