Torrent anuncia que las elecciones serán el domingo 14 de febrero

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha dicho hoy que las próximas elecciones al Parlament se celebrarán el domingo 14 de febrero, porque el miércoles 10, que es cuando se deberían celebrar por plazos, es laborable y habría que cerrar las escuelas. En una entrevista a RAC1, el máximo representante de la cámara catalana ha dicho que esta debe ser la fecha teniendo presente que hoy se abren los diez días de ronda de conversaciones con los partidos para que presenten un candidato a la investidura.

Para acordar esta fecha, las dos grandes formaciones independentistas que integran el Govern y que también ostentan la presidencia del Parlament harían uso del pequeño margen legal de días que tienen para hacer coincidir los comicios en domingo para evitar que tengan que tener lugar entre semana y en plena pandemia del coronavirus.

Si el jefe de la oposición, Carlos Carrizosa, se postula para ser candidato, como ha apuntado, comprobará si puede "tener éxito" y "goza del apoyo de una mayoría parlamentaria". "No podemos ir a una investidura fallida", ha dejado claro después de que el dirigente de Cs haya amenazado con recurrir al TC si se impide que se celebre un debate de investidura.

Por otra parte, Torrent ha dicho hoy que está a disposición del partido, pero reiteró que no se presentará a unas primarias para ser el candidato de ERC a las elecciones. "No me presentaré", ha insistido en la entrevista. Sobre si repetirá como presidente del Parlament, Torrent ha señalado que "hay proyectos en la cámara que me interesa continuar, como la feminización, la proyección internacional o la apertura del Parlament". "Me gustaría terminarlo", añadió dando a entender que quiere continuar como el máximo responsable de la institución.