El Tribunal General de la UE tumba el recurso de Junqueras contra la Eurocámara por haber declarado vacante su escaño

La justicia europea da la razón al Parlamento Europeo en la batalla judicial que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, abrió para reclamar su escaño de eurodiputado. Este martes, el Tribunal General de la Unión Europea ha declarado inadmisible el recurso que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, interpuso contra la decisión del presidente del Parlamento Europeo, David Maria Sassoli, de declarar vacante su escaño después de ser elegido eurodiputado en las últimas elecciones europeas. Junqueras no pudo asumir el cargo porque las autoridades españolas no le permitieron salir de la prisión para recoger el acta. Una vez fue declarado vacante su escaño, Jordi Solé lo ocupó en julio de este año

El tribunal con sede en Luxemburgo avala la decisión de la Eurocámara porque no tiene competencias para contradecir las decisiones que le llegan de las autoridades de los gobiernos europeos, en este caso del Tribunal Supremo. Concretamente, argumenta que "el presidente del Parlamento Europeo no hizo nada más que transmitir a la institución información sobre una situación jurídica preexistente, derivada exclusivamente de las decisiones de las autoridades españolas". Considera que el Eurocámara no tiene competencias para "controlar" ninguna decisión de las autoridades del estado miembro si este anula el mandato de un eurodiputado. Recuerda que el Parlamento Europeo solo recibe la información "sobre esta vacante" y argumenta que no puede negarse a tomar en consideración la decisión de las autoridades nacionales.

Junqueras ha abierto varios frentes ante la justicia europea para reclamar su escaño como eurodiputado después de que el mismo Tribunal de Justicia de la Unión Europea le diera la razón. Luxemburgo sentenció que Junqueras tenía inmunidad parlamentaria desde el momento del anuncio de los resultados electorales y consideró que el Tribunal Supremo le tendría que haber dejado salir para recoger el acta. Desde entonces, sin embargo, la defensa del líder de Esquerra y ex vicepresidente catalán, ha presentado varios recursos en Luxemburgo que, hasta ahora, han sido desestimados.

A principios de enero, el Supremo ignoró la sentencia del TJUE sobre la inmunidad de Junqueras. Comunicó a la Junta Electoral Central y al Parlamento Europeo que no era pertinente anular su sentencia ni permitirle acceder al cargo de eurodiputado. Ante esta decisión, en el pleno del Parlamento Europeo del 13 de enero Sassoli anunció que el escaño de Junqueras quedaba vacante. Entonces, Junqueras presentó un recurso ante el Tribunal General de la UE para que esta decisión se anulase y también solicitó medidas cautelares de urgencia hasta que todo fuera resuelto en Luxemburgo.

Pero la justicia europea rechazó las medidas cautelares y Junqueras también recurrió esta negativa. En octubre, se repitió el 'no' y esta vez el tribunal europeo se pronunció sobre el primer recurso, sin entrar en el fondo de la cuestión y simplemente dando la razón a la Eurocámara en su argumentación de falta de competencias para contradecir al Tribunal Supremo. Pero el periplo judicial en Luxemburgo no acaba aquí. La defensa de Junqueras ha abierto otros frentes ante en la justicia europea, con otros recursos sobre la misma cuestión.