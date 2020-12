Unas primarias cada vez menos competidas

Laura Borràs ganó hace una semana las primarias de JxCat. Los afiliados la eligieron con el 75,8% de los votos contra el 20,5 de su rival, Damià Calvet. Esta ha sido la única pugna interna que se ha vivido para decidir las cabezas de lista del 14-F. Las primarias continúan siendo la fórmula escogida por la mayoría de partidos, pero cada vez cuesta más encontrar unas elecciones en las que haya competencia.

Ciudadanos

Nombra a Carrizosa en lugar de a la ganadora de las primarias

Cs es el caso más extremo: prescindió de la ganadora de las primarias, Lorena Roldán, y situó a Carlos Carrizosa como cabeza de lista, argumentando que su perfil era más adecuado para conseguir una coalición con el PP y el PSC. La formación ignoró las críticas internas alegando que los estatutos no habían sido vulnerados, y a pesar de que no se ha materializado la coalición unionista.

ERC

Aragonès no tiene rival para tomar el relieve de Junqueras como cabeza de lista

ERC proclamó presidenciable a Pere Aragonès, y Marta Vilalta, Teresa Jordà y Raquel Sans cabezas de lista en Lleida, Girona y Tarragona sin que hubiera rival en ninguno de los casos. Eran los nombres, de hecho, consensuados por la ejecutiva. Para demostrar que también tiene el apoyo de la militancia, Aragonés aportó 2.343 avales, más que los 2.105 de Oriol Junqueras en las europeas del año 2019.

PSC

Miquel Iceta repite sin oposición como cabeza de cartel

Miquel Iceta es la cabeza de cartel virtual del PSC desde hace muchos meses. No obstante, todavía no ha sido nombrado oficialmente. El partido prevé iniciar los trámites para consultar a las bases a lo largo de este mes, con plazos más breves que los habituales debido al adelanto electoral. Podrían presentarse otros candidatos, pero Iceta por ahora no tiene rival. Previsiblemente será proclamado en un consejo nacional a finales de diciembre.

Catalunya en comú-Podem

Fueron los más rápidos al proclamar a Albiach en febrero

La líder de los comunes, Jéssica Albiach, fue proclamada el pasado mes de febrero. Fue la única de las tres aspirantes a las primarias que consiguió los avales suficientes.

CUP

Los anticapitalistas todavía no han anunciado su candidato

La CUP todavía no ha señalado quién será su candidato. La formación no hace primarias, y son las asambleas territoriales las que promueven varios aspirantes. Después, el secretariado nacional hace una propuesta, y una comisión de listas acaba de articular la candidatura.

PP

Los populares no seleccionan a los candidatos por primarias

El PP tampoco escoge a sus candidatos a través de una consulta a los militantes. El líder del partido en Catalunya, Alejandro Fernández, es la cabeza de lista después de que las conversaciones entre el presidente del PP, Pablo Casado, y la dirigente de Cs, Inés Arrimadas, para articular una candidatura conjunta no llegaran a buen puerto.

PDECat

Un 40% de los afiliados participan en la elección de Chacón

Àngels Chacón fue nombrada candidata del Partido Demócrata con el 94% del apoyo de las bases y una participación del 40% de los afiliados. Era la única aspirante a cabeza de lista de la formación.