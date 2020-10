La Audiencia Nacional notifica la absolución de Trapero, Soler, Puig y Laplana

La Audiencia Nacional ha notificado este miércoles por la mañana la absolución del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, el ex director general de la policía catalana Pere Soler, el ex secretario general de Interior Lluís Puig y la intendente Teresa Laplana por el juicio del 1-O. El tribunal se ha dividido a la hora de tumbar la tesis que planteaba la Fiscalía: que el máximo responsable de los Mossos era una pata esencial del plan del Govern, el Parlament y las entidades soberanistas hacia la independencia. El ponente, Ramón Sáez, ha convencido a Francisco Vieira de la absolución, mientras que Concepción Espejel, la presidenta del tribunal, ha emitido un voto particular defendiendo la sedición.

El Tribunal Supremo ya había rebajado la rebelión a la sedición y descartaba la teoría de que la policía catalana era el "brazo armado del plan delictivo"; ahora la Audiencia Nacional exime de toda responsabilidad penal a Trapero y al resto de acusados. Ni los Mossos acompañaron al Govern para hacer posible la celebración del referéndum ni colaboraron con la Asamblea y Òmnium Cultural para obstaculizar el registro de la Guardia Civil en la consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017.

Tres años después de los hechos, la justicia dictamina la inocencia de Trapero y enmienda un relato que había situado al mayor de los Mossos en la diana. El 155 lo apartó del cargo, dio un paso al lado de la escena pública -más allá de la causa judicial- y quedó relegado a posiciones administrativas dentro del cuerpo. Desde el primer día Trapero mantuvo un único discurso alrededor de su actuación el 1-O y los días previos, así como la esperanza de que conseguiría vencer las acusaciones de la Fiscalía, basadas en el testigo del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

El coordinador del dispositivo policial del referéndum es el gran desacreditado de esta historia. Situó desde el inicio a Trapero en el mismo lado que Carles Puigdemont, a pesar de las reuniones en el Palau de la Generalitat del 26 y 28 de septiembre solicitadas por él mismo en las que pidió al ex president que desconvocara el 1-O. Durante el juicio De los Cobos aseguró que el mayor y Puigdemont exponían los mismos argumentos -que se tenía que preservar la paz social- y comparó a Trapero con un "pirómano" encargado de apagar un incendio. Si hubiera podido, lo hubiera desposeído de sus funciones, aseguró el coronel en su declaración como testigo en el juicio. Una afirmación que contrasta con la buena sintonía que exhibió con el número dos de Trapero, Ferran López -designado jefe de los Mossos después del 155 por el ministro Juan Ignacio Zoido-, a quien nunca recriminó la actuación del cuerpo los días previos al 1-O.

Además de la Fiscalía y De los Cobos, la absolución también representa un golpe a la conclusión a la que había llegado el Tribunal Supremo en la sentencia del juicio del Procés. Manuel Marchena dejó dicho que los Mossos habían colaborado con el Govern para hacer posible el referéndum , y justificaba así la condena del ex conseller de Interior Joaquim Forn, pero ahora este relato queda en entredicho con la inocencia del máximo responsable operativo de la policía catalana en aquel momento. La sentencia de la Audiencia Nacional no es firme y si la Fiscalía presenta recurso de casación en el Supremo, la sala segunda -presidida por Marchena- tendrá la última palabra.