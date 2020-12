La alianza (imposible) entre el PDECat y el PNC

Cuando Marta Pascal desgarró el carné del PDECat para fundar el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) lo más probable era que David Bonvehí acabara llegando a un acuerdo con el expresidente Carles Puigdemont para mantener unido el espacio de JxCat. Aun así, el desacuerdo estratégico y sobre la fórmula de cómo concretar la alianza -JxCat no quería saber nada de la estructura del PDECat- desencadenó una bifurcación de las dos almas del espacio posconvergente: aquellos que reivindican un espacio ideológico de centroderecha y moderado (Partido Demócrata) y los que, alrededor de Puigdemont, se definen como de centroizquierda e independentistas sin descartar la unilateralidad (JxCat). Ante el divorcio, quien había visto con buenos ojos al PNC como una opción electoral ante Puigdemont (con financiación incluida), creyó que el PDECat podía hacer este papel y, consiguientemente, pasó a pedir esfuerzos para que Bonvehí y Pascal llegaran a un acuerdo para las elecciones del 14 de febrero. La eventual alianza, sin embargo, nació tocada de muerte: el PNC, que no tiene representación en el Parlament, pretendía negociar una coalición, mientras que el PDECat, que se siente fuerte con los derechos electorales de esta legislatura, no tenía ninguna intención de llegar a un pacto.

La secuencia del desacuerdo empezó en el mes de septiembre, cuando desde la plataforma El País de Demà -un grupo con ex políticos y gente de la sociedad civil que reflexionan sobre el futuro con el empresario Antoni Garrell al frente- convocaron conversaciones entre el PDECat y el PNC, con el beneplácito del expresidente Artur Mas. Bonvehí aceptó explorar esta posibilidad, pero las dos partes solo se llegaron a reunir dos veces: el 4 y el 11 de diciembre. Estaba Ferran Bel por parte del PDECat y Àlex Moga por parte del PNC. Pascal y Bonvehí, a su vez, también se reunieron una vez por separado. Antes, durante octubre y noviembre, personalidades del mundo de la antigua CDC habían hecho movimientos para intentar un acercamiento de posiciones, así como personalidades del Círculo de Economía y del Círculo Ecuestre. Las reuniones, sin embargo, constataron las diferencias y los recelos de los partidos.

Y es que hay un detalle que no puede pasar por alto y que verbalizó la misma candidata a las elecciones del PDECat, Àngels Chacón, en una rueda de prensa reciente: “Si [Marta Pascal] decide marchar y fundar un partido propio, se entiende que sus posicionamientos son diferenciados. ¿Las diferencias las ha resuelto en dos meses?”, se preguntó. La frase explicita el malestar en las filas del PDECat por el adiós de Pascal en la primavera y el pistoletazo de salida del PNC en un momento, como admiten fuentes del partido, difícil por la negociación que había abierta con Puigdemont. Ahora que algunos dirigentes tienen la sensación de haberse desacomplejado ideológicamente después de años pendientes de la CUP, no le perdonan la decisión, aparte de considerar que más que sumar la unión con Pascal les puede restar voto independentista.

Incorporar gente

La coalición que reclamaba el PNC fue descartada ya de entrada por el PDECat, que no ha buscado acuerdos electorales con otras formaciones del catalanismo político. Los de Bonvehí aceptaban incorporar gente independiente tal como han hecho con la ex vicepresidenta del Govern Joana Ortega o la candidata de Catalans Convergents (el partido de Germà Gordó) Teresa Pitarch (número 12 por Barcelona). El PNC, sin embargo, quería un reconocimiento, que al menos quedara constancia de la presencia del partido en la candidatura. En cuanto a los candidatos, Marta Pascal estaba dispuesta a no serlo si facilitaba algún tipo de alianza.

El 11 de diciembre las dos delegaciones se emplazaron para darse una respuesta aquel mismo fin de semana. El PNC priorizaba cualquier acuerdo -tiene menos posibilidades de entrar en el parlamento-, pero el PDECat no, puesto que no veía factible esta alianza. La respuesta llegó públicamente: Chacón, el lunes 14 de diciembre, después de la reunión de la ejecutiva, admitía conversaciones con el PNC pero cerraba la puerta a cualquier tipo de acuerdo electoral. Pocas horas más tarde, Pascal respondía con un comunicado duro en el que acusaba al PDECat de seguir la estrategia de confrontación de JxCat y dejaba claro que iría a las elecciones (tiene que reunir el equivalente al 0,1% del censo de cada demarcación en firmas). Marta Pascal y David Bonvehí, que hicieron tándem el 2016 en la fundación del PDECat, serán ahora competidores cuatro años después.