El error de la fiscal sobre la hoja de ruta de 2015: atribuye a Rull haber pactado "movilizaciones espectaculares"

El interrogatorio del ex conseller Josep Rull ha comenzado con un error de la fiscal Consuelo Madrigal sobre el contenido de la hoja de ruta de 2015, pactado en marzo entre CDC, ERC, Òmnium, la ANC y la AMI. El ministerio público utiliza el documento para acusar al ex responsable de Territorio de pactar una estrategia "concertada" entre partidos y entidades para conseguir la independencia. La fiscal ha preguntado si es cierto que este documento prevé "movilizaciones multitudinarias y espectaculares" para hacer la independencia, uno de los argumentos que utiliza el ministerio público para atribuir a los dirigentes independentistas la voluntad de forzar al Estado a aceptar la República.

Sin embargo, Rull ha dejado claro que esta expresión no se incluye en la hoja de ruta pactada entre partidos y entidades que, posteriormente, sirvió de base para el programa electoral de Junts pel Sí en las elecciones del 27 de septiembre de 2015.

En ese momento el presidente del tribunal, Manuel Marchena, y el abogado de Rull, Jordi Pina, han pedido al oficial de la sala que buscara en la documentación de la causa esta hoja de ruta para visualizar lo que decía la fiscal. "Señoría, no es necesario, ya le digo yo que no existe esa frase", expresó Rull, y su abogado también ha añadido que tampoco tenía conocimiento de que hubiera estas palabras concretas. De hecho, el ex conseller ha añadido que este documento no habla de movilizaciones.

Entonces la fiscal Consuelo Madrigal ha dicho: "Pero sí era en la hoja de ruta de la ANC". "Pues usted está hablando de cosas diferentes, yo no puedo pronunciarme sobre cosas que no existen en el documento", ha respondido Rull.

La fiscal elimina el carácter "pacífico" de las movilizaciones de la hoja de ruta de la ANC

Cuando la fiscal Consuelo Madrigal dice que la hoja de ruta de la ANC hablaba de movilizaciones "multitudinarias" y "espectaculares" se refiere a un fragmento del documento que marca el rumbo de la entidad en abril de 2015, en la última asamblea general con Carmen Forcadell como presidenta. En este texto se describen los diferentes actores del Procés: Govern, partidos políticos, ayuntamientos y sociedad civil. En este último apartado, la hoja de ruta de la Asamblea dice que se deberá trabajar en tres líneas: "Mantener la actividad normal del país, ensanchar la base social favorable a la constitución del nuevo estado y organizar movilizaciones masivas, pacíficas, puntuales, ágiles y, cuando sea necesario, espectaculares, que vayan incrementando la confianza de la ciudadanía en el nuevo estado que se está creando y centren permanentemente la atención de todo el mundo".

Así, la fiscal obvia que a la hora de prever estas movilizaciones la hoja de ruta de la ANC quiere consagrar el carácter "pacífico" citando sólo los adjetivos que cree convenientes. En este caso, movilizaciones "masivas" y "espectaculares".

¿Qué dice la hoja de ruta del 30 de marzo de 2015?

Este documento no habla de movilizaciones. El texto, pactado entre partidos y entidades soberanistas para dar continuidad al Procés tras la consulta del 9-N, está dividido en cuatro apartados: elecciones plebiscitarias (A); desarrollo del Procés (B); relaciones institucionales (C) y culminación del Procés (D).

A. Las entidades y los partidos soberanistas acuerdan que las elecciones del 27 de septiembre tendrán un "carácter plebiscitario", que servirán como "mecanismo legal" para conocer la "voluntad del pueblo catalán sobre su futuro político sustituyendo el referéndum" que se impidió el 9 de noviembre de 2014. "Las candidaturas soberanistas tienen que dejar claro, como punto primero y destacado, que votarlas supone un pronunciamiento favorable a la independencia de Cataluña", dice el texto.

B. Se preveía la elaboración de un texto constitucional en el plazo de diez meses mediante un "mecanismo participativo" y la creación de estructuras de estado. Al inicio de la legislatura se preveía una declaración "soberanista inicial" como "anuncio e inicio del proceso hacia la proclamación del nuevo estado". "El proceso de transición nacional hacia la proclamación de un nuevo estado, que se iniciará con las elecciones del 27 de septiembre, culminará en un periodo máximo de 18 meses".

C. En este apartado se hablaba de un "inicio de negociaciones con el estado español de las nuevas condiciones" y la "apertura de negociaciones con las instancias internacionales" para el reconocimiento del nuevo estado. Y terminaba: "Mantener una actitud expectante respecto a la alternativa de un referéndum vinculante por parte del estado español sobre la independencia de Cataluña".

D. En el último apartado, titulado "Culminación del proceso", se prevé un referéndum vinculante sobre el texto constitucional elaborado a través de un proceso participativo. "El resultado positivo de este referéndum permitirá la proclamación de la independencia", dice el texto.

A pesar de la firma de este documento por parte de formaciones políticas y entidades, cuatro años después se pone de manifiesto que el Govern no lo siguió. A partir de 2016, a raíz de la negociación con la CUP por los presupuestos, el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, asumió el "referéndum o referéndum".