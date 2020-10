La Fiscalía no presenta recurso contra la absolución de Trapero porque cree que no prosperaría

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no recurrirá la sentencia contra el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; la intendente de este cuerpo policial, Teresa Laplana; el ex director de los Mossos, Pere Soler; y el ex secretario general de la conselleria de Interior, Cèsar Puig, según ha avanzado la cadena SER y ha confirmado la Fiscalía. Por dos votos a uno, el tribunal concluyó que los procesados no colaboraron con los políticos soberanistas en el Procés ni desobedecieron los mandatos judiciales o constitucionales y los absolvió la semana pasada del delito de sedición y de desobediencia.

Después de analizar durante casi una semana el texto de la sentencia, los fiscales han decidido no recurrirla por su solidez y las dificultades de apelar contra una absolución. La clave es que recurrir una absolución implica alegar que se haya hecho una valoración de la prueba "irracional o absurda" y el ministerio público constata que no ha sido así. Considera que el tribunal ha valorado las pruebas "de acuerdo con su conciencia y su leal saber y entender", con una fundamentación "clara y precisa en cada uno de los puntos objeto de debate, cosa que hace [la sentencia] difícilmente revisable" en una segunda instancia. "La única posibilidad sería anular la sentencia para que se dicte una nueva celebrándose, o no, un nuevo juicio ante el mismo tribunal con la misma o diferente composición. En este último caso, solo cuando se hubiera comprometido gravemente el principio de imparcialidad, lo cual no se ha producido", constata la Fiscalía en un comunicado que ha hecho llegar a los medios.

"La celebración de un nuevo juicio se presenta estéril porque al practicar de nuevo el que ya se hizo en el plenario y no poderse aportar nuevas pruebas o diferentes a las que se tuvieron en cuenta para formular la acusación, se repetiría la resolución y se dictaría una nueva sentencia en el mismo sentido", sostiene el ministerio público. En definitiva, "las posibilidades de estimación del recurso de apelación contra sentencias absolutorias son, hoy en día, prácticamente nulas", resuelve la Fiscalía, que remarca el "rigor y la calidad técnica tanto de la sentencia como del voto particular".

"Son la culminación de un proceso en el que el respeto de los derechos fundamentales y procesales de todas las partes constituye la piedra angular de nuestro sistema e igualmente quiere agradecer la profesionalidad, respeto y rigor de todos los participantes en este juicio", añade el ministerio público. Teniendo presente que la Fiscalía era la única acusación en este juicio y las defensas están conformes con la sentencia, no habrá ningún recurso y la sentencia absolutoria adquiere firmeza.

Delgado ya admitía que la sentencia "era muy contundente"

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, admitía esta semana que la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió al mayor de los Mossos d'Esquadra y la excúpula de Interior era "muy contundente y sólida", y por eso había que "analizarla detenidamente" para decidir si presentaban recurso en contra, teniendo en cuenta la sentencia del Supremo.