Mas niega haber dado instrucciones a Osàcar para blanquear capitales en CDC

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha reaccionado este martes a las acusaciones que le ha lanzado el extesorero de CDC Daniel Osàcar en sede judicial y ha negado haber dado instrucciones para blanquear dinero en Convergència. Lo ha dicho en el marco de una rueda de prensa a la que solo han asistido agencias de noticias y TV3, después de que Osàcar haya insinuado que el expresidente de Convergència tenía conocimiento de un presunto blanqueo de capitales que se llevaba a cabo en la formación. Osàcar ha declarado en la pieza separada del caso 3% que investiga el juez José de Mata de la Audiencia Nacional y que se basa en el hecho de que ex dirigentes de CDC blanqueaban dinero de supuestas comisiones ilícitas de empresas a través de aportaciones individuales.

Mas, sin embargo, ha negado conocer este tipo de prácticas. Ha dicho que los dirigentes que hacían aportaciones lo hacían porque "creían en el proyecto" y sin esperar "nada a cambio" y ha recordado que es una praxis habitual en los partidos que sus miembros con cargo público hagan aportaciones de su sueldo o con cuotas de afiliados.

Osàcar ha insinuado este martes que Mas tenía que tener conocimiento de este sistema de financiación irregular porque despachaba diariamente con el ex conseller y exgerente del partido, Germà Gordó, a quien ha apuntado como líder del sistema. El extesorero, sin embargo, ha reconocido que no tiene ninguna prueba material de que Mas tuviera constancia de ello. Un hecho que ha remarcado el ex president en la rueda de prensa: ha asegurado que nunca ha tratado la cuestión con el extesorero del partido.

De hecho, Mas ha sugerido que la situación actual de Osàcar, que está cumpliendo en tercer grado una pena de tres años y medio de prisión por la condena del caso Palau, es "vulnerable", atribuyendo su declaración a esto. "Supongo que una persona mayor como él, que ha estado en la prisión, injustamente en la prisión, y que tiene amenazado injustamente todo su patrimonio, puede ser más vulnerable", ha dicho Mas.

También ha puesto de manifiesto, sin embargo, que el extesorero ha admitido que él nunca dio ninguna instrucción en relación a la financiación irregular: "La única persona que podía darle una instrucción como la que él denuncia era yo, y él mismo reconoce que no la di nunca. Y solo lo podía hacer yo".

Mas ha recordado que Convergència era un partido jerarquizado y que él era el máximo responsable, exculpando así al exgerente del partido Germà Gordó. El también ex conseller de Justicia ha reaccionado este martes a través de Twitter y ha negado las acusaciones de Osàcar. "Nunca he hecho nada ilegal", ha dicho Gordó.

La declaración del extesorero de Convergència se ha producido en el marco de una pieza separada del 3%, sobre las donaciones de exdirigentes, en las cuales Osàcar ha implicado al ex conseller de Interior Jordi Jané y al exalcalde de Lloret Xavier Crespo. Se trata de una parte de una investigación más grande, de la cual ya ha acabado el proceso de instrucción, sobre la financiación irregular de Convergència.

JxCat, el PDECat y el PNC marcan distancias

A pesar de haber estado todos en CDC, los actuales portavoces de JxCat, el PDECat y el Partit Nacionalista de Catalunya han querido pasar de puntillas sobre las declaraciones de Osàcar. El presidente del grupo de JxCat, Albert Batet, que había sido diputado y alcalde por CiU, ha asegurado en una rueda de prensa en el Parlament que "no opina sobre asuntos internos de otros partidos". Y el PNC, la secretaria general del cual, Marta Pascal, había sido portavoz de CDC, ha hecho un tuit diciendo que irán a las elecciones "solos por cosas como esta", en alusión a un posible pacto con el Partit Demòcrata.

☑️ Quan expliquem que anirem sols a les eleccions, també ho diem per coses com aquestes 🤔⤵️⤵️ https://t.co/ofBPN5i193 — Partit nacionalista de Catalunya (@Som_PNC) October 20, 2020

A su vez, el PDECat, que está procesado en el 3% porque el juez lo considera "sucesor" de CDC, ha mantenido un silencio sepulcral durante toda la jornada. Fuentes oficiales de la formación aseguran que no se sienten aludidos por las declaraciones de Daniel Osàcar y solo el diputado en el Congreso y secretario de organización, Ferran Bel, ha expresado su apoyo público a Mas. "A diferencia de lo que hacen otros que seguramente tenían más responsabilidades orgánicas y más proximidad política, yo hoy quiero dejar constancia del apoyo y la confianza al president Mas y su trayectoria política", ha concluido.