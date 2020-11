Empiezan a presentarse los candidatos de la segunda vuelta (más disputada) de las primarias de JxCat

Artadi, Rius, los 'consellers' y Canadell darán el paso para ser caras visibles de la lista

En Barcelona se eligen los nueve candidatos que siguen a la presidenciable en la lista en unas primarias que prometen ser mucho más reñidas que la elección del candidato efectivo. Los primeras espadas concurrirán en esta urna, además de los dirigentes que ya eran diputados en esta legislatura y los que se quieren sumar. También se podría presentar Puigdemont, que adoptaría un rol simbólico de número dos. En todo caso, sí estarán dos de los dirigentes más cercanos al ex president: la portavoz, Elsa Artadi, y el vicepresidente del partido, Josep Rius -hasta ahora no era diputado.

Em hace mucha ilusión anunciaros que participaré en las primarias de Juntos para ser diputada al Parlamento . Quiero seguir haciendo el camino de progreso y libertad por Cataluña junto a @LauraBorras y el presidente @KRLS. Por la independencia y construir el mejor país por todo el mundo. pic.twitter.com/ginbwwsmo4 — (((Elsa Artadi))) 🎗 (@elsa_artadi) November 30, 2020

Acabo d formalizar mi candidatura a las primarias @JuntsXCat. Culminar 1OCT: autodeterminación, amnistía y fino represión. Responder a las necesidades económicas/sociales con un Gobierno fuerte y cohesionado q vele por los derechos y la prosperidad de los catalanes/se. #PrimariesJunts pic.twitter.com/z4qjgqxm1c — Josep Rius (@josep_ríes) November 30, 2020

También se presenta la alcaldesa de Vic, Anna Erra, y los consellers del Govern Damià Calvet -que ayer perdió ante Borràs-, Meritxell Budó y Jordi Puigneró. Ramon Tremosa podría concurrir a esta demarcación o a la de Lleida.

No es hora de aplazar la independencia. Es hora de trabajar cada día desde todos los ámbitos. Porque no seremos un país social si no somos un Estado independiente. Por eso me presento a la lista de @JuntsXCat al @parlamentcat. Para hacerlo posible cuando antes mejor. Hagámoslo JUNTOS. pic.twitter.com/fovneyvcre — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) November 30, 2020

En cuanto a nuevos fichajes, puede dar el paso el presidente de la Cambra de Comerç, Joan Canadell, mientras que la presidenta de la JNC, Judit Toronjo, los abogados Quim Jubert y Jaume Alonso Cuevillas (hasta ahora diputado en el Congreso) también presentarán candidatura. De los actuales diputados, sopesan hacerlo Ferran Mascarell, Aurora Madaula y Francesc Dalmases. En cambio, Josep Costa no lo hará.

TARRAGONA

Batet, Campdepadrós y Pallarès compiten por el primer lugar

Tarragona siempre es una demarcación difícil para JxCat -ahora se ha añadido el hecho de que es uno de los territorios más fuertes del PDECat-, pero no faltan candidatos para liderar la lista el 14 de febrero. Teniendo en cuenta que en las últimas elecciones sacaron cuatro diputados, tres pesos pesados han dado el paso y tienen números de encabezar la lista -quien salga más votado-: se trata del actual presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, del entorno más cercano a Puigdemont; del secretario primero de la mesa, Eusebi Campdepadrós, que esta legislatura ha sido protagonista de varios requerimientos por parte del Tribunal Constitucional por tramitar resoluciones sobre la autodeterminación, y de la secretaria de finanzas del partido y diputada, Teresa Pallarès.

Acabo de formalizar mi candidatura a las primarias de @JuntsXCat para encabezar la lista de Tarragona a las elecciones en el Parlamento . Un proceso democrático y transparente para formar equipo que nos hace más fuertes. #juntsanireméslluny pic.twitter.com/02ojtnbfd0 — Eusebi Campdepadrós #JuntsxCat (@ECampdepadros) November 30, 2020

Hoy he formalizado mi candidatura de #JUNTOS para representar la demarcación de Tarragona a las elecciones en el Parlamento de Cataluña. Con fuerza, empemta, ilusión y compromis con el territorio y la independencia en nuestro País. pic.twitter.com/bleoamtrpx — Teresa Pallarès (@mtpallares) November 30, 2020

En todo caso, no son los únicos que se presentarán a las primarias: también está previsto que lo hagan la hasta ahora diputada del Ebre Mònica Sales o Jordi Sendra, ex senador de CDC y exdiputado de JxSí. Quien también aspira a representar al Ebre es la ex secretaria nacional de la ANC y miembro de la dirección de JxCat, Irene Negre, que también tiene opciones. También se presenta Rai López, militante de base y que se hizo famoso para ir andando a Waterloo.

LLEIDA

En busca de un candidato después de la decisión de Forné de no presentarse

La provincia de Lleida es ahora mismo el punto más débil de JxCat. De los cinco diputados que mantienen el carné del PDECat dentro del grupo en el Parlament, dos son de Lleida (Marc Solsona y Montserrat Macià), y dos de los dirigentes independientes que encabezaron la candidatura a las elecciones del 21-D no se volverán a presentar: no lo harán ni Josep Maria Forné -que fue cabeza de lista- ni Xavier Quinquillà.

Se valora que sea Tremosa quien se presente por la demarcación de Lleida

Después de conocer el resultado de las primarias para la presidencia de la Generalitat, tanto la vegueria del Pirineu como la de Lleida mantuvieron un encuentro para abordar cómo encaran esta segunda vuelta. Entre los que prevén dar el paso están el alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, y la ex concejala del PDECat en Sort Imma Gallardo. Anna Geli, actual diputada, todavía no ha decidido si optará a repetir. Ante esta situación, en las últimas horas, según varias fuentes consultadas por el ARA, se ha valorado que el conseller de empresa, Ramon Tremosa, pudiera dar el paso para intentar encabezar la candidatura, pero no está cerrado. Quien lidere la lista de JxCat en Lleida tendrá que competir con Solsona, uno de los valores fuertes del PDECat como portavoz del partido, diputado y alcalde de Mollerussa.

GIRONA

Madrenas y Geis buscan el primer lugar haciendo tándem con otros alcaldes ex-PDECat

Girona es la demarcación donde JxCat ganó por más distancia a Esquerra en las elecciones de 2017. Tres años después, la formación espera repetir esta posición en las elecciones del 14 de febrero, a pesar de que las encuestas a escala nacional apuntan a un retroceso. Para hacerlo, valoran dar el paso dos mujeres que estarían muy posicionadas para ser las más votadas y situarse como número uno de la lista. Se trata de la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, y de la portavoz de JxCat en el Parlament, Gemma Geis.

Por las comarcas gerundenses.

Por la situación de pandemia que vive el país.

Por lealtad al MHP @KRLS.

Para hacer equipo con @LauraBorras.

Por la independencia de Cataluña.



Doy el paso para seguir junto a la gente. https://t.co/onhbqjm1so #Juntsalcostatdelagent #juntsfemequip pic.twitter.com/jljoxko4bm — Gemma Geis y Carreras 🎗 (@GemmaGeis) November 30, 2020

Además de las dos dirigentes, también está previsto que se presenten para estar en la candidatura exalcaldes del PDECat que ya han sido diputados esta legislatura, como el de Ripoll, Jordi Munell, o el de Borrassà, Ferran Roquer. También tiene intención de repetir el diputado Francesc Ten, concejal de Tortellà y ex del PDECat. Quien no podrá hacerlo es el alcalde de Besalú, Lluís Guinó, que ha sido inhabilitado como miembro de la mesa por haber tramitado las leyes del referéndum en 2017. A pesar de que estas serían las caras visibles que aspiran a coger el acta, también está sobre la mesa que el ex president Carles Puigdemont se presente para encabezar la demarcación de Girona de manera simbólica.