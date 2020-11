ERC abandona el comité de crisis del Govern sobre las medidas anti-covid por las filtraciones

ERC se ha levantado de la mesa del comité de crisis del Govern que se encarga de pactar las medidas de prevención del coronvirus. Según ha avanzado el programa Aquí Cuní, de la SER, y explican fuentes republicanas al ARA, han decidido plantarse a raíz de las filtraciones, que atribuyen a JxCat, del plan de desescalada. El encuentro telemático estaba previsto este miércoles por la mañana y lo tenía que presidir el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, además de la participación de los consellers clave a la hora de pactar las medidas contra la pandemia: la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó; el conseller de Interior, Miquel Sàmper; la consellera de Salud, Alba Vergés; el conseller de Educación, Josep Bargalló, y el conseller de Territorio, Damià Calvet.

Según fuentes de Esquerra, piden un "pacto de lealtad" a sus socios de Govern y que no se filtren borradores de la desescalada antes de ser aprobados: "Hemos dicho basta de filtraciones para torpedinar medidas, basta de deslealtad de los socios y basta de bloquear la toma de decisiones". La polémica llega después de que el martes, cuando todavía se estaba definiendo un borrador del departamento de Salud para pautar la desescalada en cuatro fases, Rac1 avanzara en qué consistiría este plan.

La plantada de Esquerra ha resonado en la sesión de control en el Parlament, puesto que la portavoz de los comunes, Jèssica Albiach, ha pedido al vicepresidente, Pere Aragonès, que confirmara esta información. El presidente en sustitución ha evitado hacerlo, pero sí ha calificado de "lamentable" que se vean filtrados a los medios de comunicación borradores en los que todavía trabaja el Govern. "Esto no se puede volver a producir", ha dicho Aragonès en el pleno, reclamando a todos los consellers que no se centren en defender un "interés legítimo" de un solo sector económico ni de un partido político. "Si no salimos adelante todos, no saldrá adelante ningún sector económico", ha afirmado, "tiene que primar la decisión colectiva".

En otra intervención, Aragonès incluso ha pedido a los medios de comunicación "responsabilidad" y que no publiquen filtraciones. El vicepresidente también ha hecho suyas las palabras del subdirector del Procicat, Sergio Delgado, que ayer también criticó que se hiciera público el plan antes de ser aprobado. "Es una falta de respeto total", aseveró.