EN DIRECTO | Abascal: "El gobierno de Sánchez es el peor en 80 años de historia"

El Congreso se ha despertado este miércoles como un hormiguero. A pesar de las restricciones anti-covid, decenas de personas ocupaban el patio a las puertas del hemiciclo. Delante de la puerta de los leones, también se aglutinaban decenas de personas en apoyo a Vox. Dentro del hemiciclo, tres cuartos de lo mismo, la bancada del partido de extrema derecha ha decidido no cumplir las recomendaciones y ha asistido en masa al debate de la moción de censura fallida contra Pedro Sánchez. Pero también está casi todo el gobierno de coalición en peso. En vez de minimizar la moción, el presidente español ha decidido volcarse y entrar en el cuerpo a cuerpo con el partido ultra para presionar al PP.

Fiel al ideario de extrema derecha, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha empezado su intervención haciendo bueno al dictador Francisco Franco. "El gobierno de Sánchez es el peor en 80 años de historia", ha aseverado remontándose a la Guerra Civil. No es la primera vez que lo dice en sede parlamentaria, pero hoy ha reclamado la convocatoria inmediata de elecciones antes de que acabe el año porque a su parecer el gobierno es un "okupa" en el Congreso, unos "golpistas" que forman un "gobierno ilegítimo". "No son un gobierno, en realidad son un frente popular socialcomunista en alianza con separatistas y terroristas. Una mafia", ha señalado.

Teorías de la conspiración

Abascal se ha presentado como un partido xenófobo, antieuropeo, aliado del presidente norteamericano, Donald Trump, y en contra de organizaciones como la ONU, que cree que "fomentan políticas orientadas a destruir la familia y fomentar la pederastia". También ha cargado contra la OMS y China, alimentando la teoría de la conspiración de que fabricó el coronavirus para convertirse en la "mayor amenaza del mundo libre". En todo el discurso no ha hecho más que una propuesta: el compromiso de convocar elecciones si prospera la moción de censura -cosa prácticamente imposible-. Sobre Catalunya, ha reclamado la ilegalización de los partidos independentistas y ha asegurado que si un día se consigue "romper España" los catalanes solo conseguirían "crear la República Islámica Catalana" por la inmigración marroquí que hay en nuestro país.

El líder del partido ultra en Catalunya, Ignacio Garriga, ha abierto el largo debate, que no acabará hasta la votación prevista para mañana jueves a las 18 h. El candidato es Abascal pero la presentación ha ido a cargo del que será el candidato en las próximas elecciones catalanas, lo que tanto el PP como el gobierno de coalición consideran un acto de precampaña. Justamente Garriga ha dedicado la primera parte de su discurso a censurar al PP, que continúa inmerso en una grave división por qué papel tomará en el debate.

Pablo Casado tiene intención de entrar en el cuerpo a cuerpo, pero hoy su equipo ya no lo confirmaba. Tampoco en qué sentido votará: si se abstendrá -lo que la Moncloa considera que sería una forma de sumarse al discurso de la extrema derecha- o bien votará en contra como hará el resto del hemiciclo, incluido Ciudadanos. Vox ha justificado la moción de censura como un "deber nacional" ante "la actitud pasiva" del PP. Según una encuesta de Metroscopia, la mitad de los votantes de derechas (52%) cree que los populares y el partido naranja tendrían que votar a favor de la moción de censura junto a Vox. En el fondo la moción de censura evidencia la pugna dentro de la triple derecha española. Según Ciudadanos, el gobierno español saldrá reforzado del debate de esta semana.

Garriga: "ETA no ha sido derrotada"

No habían ni pasado veinte minutos cuando el líder de Vox en Catalunya ha hecho la primera referencia a la Guerra Civil con la huelga revolucionaria de 1934, que consideran el verdadero golpe en vez del franquista, en una nueva forma de reescribir la historia. A las 9.23 h ya hablaba de ETA. Un día después de que se cumplan nueve años desde que la banda dejó las armas, Garriga ha asegurado que "no ha sido derrotada". Cinco minutos después atacaba a "la espiral de violencia" que a su parecer ha provocado el vicepresidente segundo del gobierno español, Pablo Iglesias, contra su partido. El discurso xenófobo llegaba a las 10 h, en mitad del discurso del diputado de Vox, que hoy no tiene límite de intervención.