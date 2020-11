El gobierno español asegura que llevará la reforma del delito de sedición al Congreso antes de fin de año

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado este viernes que su ejecutivo llevará la reforma del delito de sedición al Congreso antes de fin de año y se ha mostrado confiado en que se aprobará. Según Campo, el trabajo en el ministerio de Justicia "está bastante avanzada" y, una vez supere todos los trámites parlamentarios, la reforma del delito de sedición se podrá aplicar a los presos independentistas si incluye una modificación a la baja de las penas.

El ministro de Justicia ha hecho estas manifestaciones en una entrevista a TVE, en la que ha apuntado que la finalidad de la reforma del delito de sedición es "armonizar nuestro derecho con el de los países de nuestro entorno a la hora de recoger unas figuras delictivas graves en sus términos justos". Según Campo, la reforma podrá modificar la situación penitenciaria de los presos políticos. "Hay que ver la redacción final", pero "cuando afecta a unos hechos juzgados anteriormente, si es más beneficioso en cuanto a las penas, el tribunal sentenciador hace la adecuación o el estudio sobre si se tiene que tocar".

En todo caso, Campo ha afirmado que en primer lugar el gobierno español hará un anteproyecto de ley y pretende abrir "un gran debate" con todos los sectores antes de aprobar la reforma en el consejo de ministros y llevarla al Congreso de los Diputados. Este anuncio se produce solo cinco días después de que el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, exigiera al presidente español, Pedro Sánchez, que reformara "ya" el delito de sedición para que los "presos políticos" estén libres por la campaña del 14-F. En una entrevista a La Vanguardia, Asens pidió "urgencia" y consideró que la reforma de la sedición es "inaplazable". "El PSOE tiene que pasar de las palabras a los hechos", añadió Asens sobre la reforma de la sedición. "No nos podemos comprometer, hay unos trámites, pero en 3 o 4 meses se podría hacer", opinó.

Campo ha apuntado también que continúan los trámites de gestión del indulto a los presos, a pesar de que solo ha indicado que se resolverá "en tiempos razonables" y no ha avanzado cuál será la decisión final del presidente del gobierno. "Hay expedientes de indultos que tardan seis meses, y otros un año y pico". Campo no ha avanzado cuál podría ser la resolución de su ejecutivo. Ha recordado que "la medida del derecho de gracia es excepcional y tiene por finalidad corregir errores y excesos judiciales", y de momento su gobierno solo está dando cumplimiento a la ley del indulto. En cuanto a la situación del ex president Puigdemont, el ministro dice que por ahora no lo afectaría en la medida que no está condenado. Pero "en el caso de ser juzgado es una nueva normativa y se podrían hacer las cuestiones de acuerdo con el nuevo articulado".

El PP lo considera una "vergüenza" y lo atribuye a la negociación de las cuentas

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha denunciado hoy que el jefe del ejecutivo español, Pedro Sánchez, siga con el "mercado persa" en la negociación de los presupuestos y que, "después de blanquear a Bildu", ahora le toque el "turno a los condenados por sedición" a través de una reforma penal "para bajarlos las penas". "Toca el turno a los condenados por sedición y fugados como Puigdemont: reforma Código Penal para bajarles las penas. El Gobierno de la vergüenza, humillan a los españoles", ha asegurado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso en un mensaje en Twitter.

Tras blanquear a Bildu, sigue el mercado persa en la negociación de los presupuestos por parte de Sanchez.



Toca el turno a los condenados por sedición y fugados como Puigdemont: reforma Código Penal para bajarles las penas.



El gobierno de la vergüenza, humillan a los españoles. https://t.co/FyeOO0YWOZ — Cuca Gamarra (@cucagamarra) November 13, 2020

De la misma manera se ha expresado el portavoz de Justicia del PP en el Congreso, Luis Santamaría, que ha calificado esta propuesta de "vergüenza". "Ayer blanqueando a Bildu y acercando a asesinos confesos. Y hoy de rodillas ante el separatismo", ha proclamado también en Twitter.

#Vergüenza!!! ayer blanqueando a Bildu y acercando a asesinas confesos. Y hoy DE RODILLAS ante el separatismo el MINISTRO CAMPO anuncia reforma delito sedición. El mismo ministro q de 27.000 millones de euros q da la UE solo ha conseguido 27 para Justicia. https://t.co/ooizKaPP0A — Luis Santamaría (@LuisStamaria) November 13, 2020

El rey emérito "no ha huido"

Por otro lado, Campo también ha opinado que el rey emérito, Joan Carles de Borbó, "no ha huido" porque en estos momentos no tiene abierto ningún procedimiento judicial en el Estado. "Estoy convencido de que el día que se lo llame vendrá", ha dicho. El ministro ha recordado que ahora mismo solo hay "actuaciones preliminares de la Fiscalía para evaluar si hay hechos" que se corresponden a delitos. "Hay una situación especial de inviolabilidad que acabó y, por lo tanto, como a cualquier ciudadano se le aplica la presunción de inocencia".