Iceta apuesta por que Illa siga siendo ministro si se aplazan las elecciones del 14-F

La presión de los partidos de la oposición para que Salvador Illa deje el ministerio de Sanidad de momento están siendo en vano. El ministro sigue diciendo que no tiene ninguna intención de dejar la cartera hasta que no empiece la campaña electoral del 14-F y el PSC cree que tampoco lo tendría que hacer si se aplazan las elecciones y la campaña electoral tarda todavía semanas en llegar. "Si se aplazan las elecciones, no lo tiene que dejar", ha afirmado este martes el primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, en una entrevista a TV3. "No hay ningún motivo para que lo deje", ha añadido. De hecho, Iceta ha asegurado que Illa continúa centrado en su tarea en el ministerio de Sanidad, que no está participando en la precampaña electoral en Catalunya y que "solo ha hecho un acto telemático".

Con todo, si las elecciones se acaban aplazando es probable que la presión de la oposición para que deje el ministerio crezca todavía más y que sea cada vez más incómodo para los socialistas que su candidato para el 14-F no participe en la precampaña electoral. Este martes Miquel Iceta se ha mostrado convencido de que no es necesario aplazar las elecciones del 14-F. "No hay ningún motivo para lo deje [el ministerio de Sanidad ], pero para lo que no hay ningún motivo es para aplazarlas [las elecciones]. Esto no se aguanta, necesitamos un Govern con cara y ojos", ha resumido Iceta.

Que Salvador Illa deje el ministerio de Sanidad comportará cambios en el ejecutivo que dirige Pedro Sánchez. Entre los movimientos que hace días que sobrevuelan el panorama político aparece Miquel Iceta como futuro ministro de Política Territorial en sustitución de Carolina Darias, que asumiría la cartera de Sanidad. Iceta no ha querido desvelar ningún detalle sobre esta operación y se ha limitado a decir que será el presidente español quien tome la decisión.

Con todo, Iceta sí se ha mostrado predispuesto a "seguir siendo útil" en el ámbito político y ha admitido que a estas alturas tiene más disponibilidad de la que tenía antes, porque no es el candidato a la presidencia de la Generalitat. No ha querido revelar tampoco si seria él quien ocuparía el lugar que dejará Salvador Illa en la mesa de diálogo –en caso de que se vuelva a reunir–. El ministro de Sanidad formaba parte de este foro como representante del PSC en el gobierno español.

Los comunes son la "prioridad", pero no basta

Sobre los posibles pactos postelectorales, Miquel Iceta ha asegurado que la "prioridad" de los socialistas para pactar un posible Govern después de las elecciones son los comunes. Con todo, ha admitido que muy probablemente los números no darán para llegar a una mayoría y, en este sentido, ha asegurado que el PSC está dispuesto a entenderse "con quien sea", siempre que se pongan de acuerdo con los "contenidos de la acción de gobierno", pero no ha querido concretar si ERC sería un posible socio. Lo que sí ha dicho es que no avalarán una legislatura que tenga como hoja de ruta la independencia. Los republicanos han dicho por activa y por pasiva que rechazan gobernar con los socialistas.