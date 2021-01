Los catalanes votarán tres años, cinco meses y nueve días después

La duodécima legislatura no será recordada por ser de las más productivas ni por la tarea del Govern, ni tampoco por la tarea que ha llevado a cabo el Parlament. Si no hubiera aparecido el coronavirus sería, también, una de las más cortas de la historia. Sin embargo, a pesar de que se la consideraba en tiempo de descuento desde el 29 de enero del año pasado -cuando el presidente, Quim Torra, dijo que no tenía más recorrido político-, fueron pasando los meses hasta que el 22 de diciembre se acabó disolviendo. Ahora, con el aplazamiento de las elecciones la sensación de interinidad todavía se agravará unos meses, los que tardarán los catalanes en volver a las urnas para votar en unas elecciones al Parlament: el 30 de mayo hará tres años, cinco meses y nueve días que no lo hacían.

Una de las consecuencias de la vorágine de los últimos diez años ha sido la acumulación de procesos electorales en la cámara catalana. Desde el 2010 habrán sido cinco; es decir, una media de uno cada poco más de dos años. Si se contabilizan también las elecciones españolas -con dos repeticiones por el medio-, las europeas y las municipales (estas dos últimas, las únicas que se mantienen estables), ya son quince.

La inestabilidad de la última década hace que de las cinco elecciones al Parlament que ha habido, solo en las primeras, las del 28 de noviembre del 2010, que devolvieron a CiU al poder, hacía más tiempo que no se votaba. La legislatura anterior, con José Montilla de presidente, había sido larga y los electores se habían pasado cuatro años y 27 días sin votar para elegir la composición del hemiciclo catalán.

Al frente del ejecutivo, Artur Mas se aficionó a pulsar el botón de las elecciones antes de tiempo. En las del 25 de noviembre del 2012, errando el cálculo a la hora de buscar la mayoría absoluta, convocó a los catalanes en las urnas cuando todavía no se habían cumplido ni dos años desde la última vez (quedaban tres días para la efeméride). Es, hasta ahora, el récord que se mantiene en vigor. El 2015 tampoco agotó los plazos, pero se acercó más a los tres años: dos años, diez meses y diez días. Y quien más cerca se ha situado de batir el récord de Mas ha sido Mariano Rajoy, cuando, a través del 155, disolvió la undécima legislatura y convocó elecciones para el 21 de diciembre del 2017, dos años, dos meses y 25 días después de la vez anterior.

Cuando se votaba cada cuatro años

Uno de los apodos para referirse al tripartito fue el de Dragon Khan, intentando plasmar la inestabilidad y las disputas internas del PSC, ERC e ICV-EUiA. Los gobiernos que han llegado después también aspiran a ser recordados por estos atributos, pero entonces se pretendía marcar la diferencia con los ejecutivos anteriores, presididos por Jordi Pujol. Las legislaturas de los años 80 y 90 se acercaron todas a los cuatro años y, por lo tanto, este tiempo fue aproximadamente el que se tuvo que esperar cada vez. Las elecciones del 19 de noviembre del 1995, después de tres años, ocho meses y cuatro días, fueron las que menos se hicieron esperar. Las que más, las del 1984, cuatro años, un mes y nueve días más tarde que las del 1980, las primeras una vez restituida la Generalitat. Claro que para que se votara el 20 de marzo de 1980 tuvieron que pasar 47 años y cuatro meses.