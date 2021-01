Carlos Carrizosa: “Los líderes independentistas tienen que pedir perdón para normalizar la vida política”

El candidato de Ciudadanos a las elecciones catalanas, Carlos Carrizosa (Barcelona, 1964), atiende las preguntas del ARA con la incógnita de si finalmente se aplazarán los comicios.

¿Usted es partidario de aplazar las elecciones?

Sí. Con la situación sanitaria actual, parece que no podemos garantizar el derecho a voto si celebramos las elecciones, ni la salud de los catalanes.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dicho que la suspensión no está recogida en la ley electoral.

Lo hace para ayudar a su compañero de gabinete, el señor [Salvador] Illa. Me choca mucho que diga que esto no está previsto. No es verdad. Un hombre de leyes tiene que saber que los tribunales o la Junta Electoral, quien sea, tienen que tomar las decisiones que haga falta si algunos derechos fundamentales están comprometidos.

¿Es el derecho a la salud el que estaría comprometido, no el derecho a votación?

No se defiende el derecho a voto haciendo unas elecciones que pueden tener una abstención muy alta, motivada por el miedo de ir a votar. Y esto en cierto modo deslegitima las elecciones.

¿No tiene nada que ver con las malas perspectivas de Cs que ustedes se sumen a aplazar las elecciones?

Desde que llegó la pandemia hemos tenido un discurso constante en esta cuestión: que defenderíamos la salud de los ciudadanos en todo momento y sin importarnos con quién teníamos que pactar o votar. Estamos preparados para esta campaña y estamos fuertes. Teníamos encuestas que nos acercaban al PSC. No hacemos cálculos electorales, pero es que yo creo que tampoco se puede hacer mucho porque no sabes si ahora estás mejor que dentro de tres meses, en política.

Cs ganó el 21-D y esta vez las encuestas lo sitúan como cuarta fuerza. ¿Qué se ha hecho mal?

Tuvimos un tropiezo hace más de un año en el Congreso. Desde entonces nosotros teníamos unas expectativas electorales aquí en Catalunya menguadas. Después hemos ido subiendo en las encuestas. Hay una cuestión que también nos perjudica en los sondeos, y es que parece que no habrá una participación tan elevada como en 2017. Buena parte de esta abstención serían votantes de Cs que todavía no han decidido votar a ningún otro partido. Este voto lo podemos recuperar.

¿Y qué ha conseguido Cs con 36 diputados?

Ha conseguido demostrar que Catalunya no es lo que desde el nacionalismo catalán se pretende que es. Hemos demostrado que Puigdemont y Junqueras dieron un golpe a la democracia en contra de la mayoría de los catalanes.

¿Fue un error que Rivera se aproximara a Vox?

Se ha hablado mucho de la foto de Colón. Fue una manifestación por la unidad de España y se añadió Vox. No nos hemos acercado nunca a Vox, como no nos hemos acercado nunca a Unidas Podemos, porque consideramos que son partidos populistas, como también el nacionalismo catalán.

¿Cs no es nacionalismo español?

Rotundamente no. Nosotros conectamos muchísimo con el sentimiento de identidad de la mayoría de los catalanes que se sienten en alguna medida españoles, catalanes y europeos.

¿Usted estaría a favor del tercer grado a los presos políticos?

Si es un privilegio porque son políticos y su correligionaria y compañera de partido Ester Capella desde la conselleria de Justicia les arregla el tercer grado, estoy en absoluto desacuerdo. Si es legítimo y correcto, me parece muy bien. Yo no me creo la legitimidad de lo que resuelva la conselleria de Justicia hasta que no sea validado por los jueces.

¿No le sabe mal que Forcadell siga en la cárcel?

Me sabe muy mal por cualquier persona que sufra una pena de prisión y por sus familias, pero también le digo que seguramente ningún preso ha tenido tantas oportunidades para rectificar mientras estaba cometiendo ilegalidades como Forcadell y el resto. Yo lo que pido es que ellos tengan el mismo trato que cualquier otra persona que ha cometido delitos.

Es candidato a pesar de que las primarias las ganó Lorena Roldán, ahora en el PP. ¿Eso cómo deja al partido?

Lorena Roldán ha reconocido que ella dio un paso al lado y me escogieron a mí porque era el que tocaba con los estatutos. Si ella prefiere la derecha y quiere ir a la derecha, que se vaya.

Si las elecciones se acaban aplazando, ¿volverán a hacer primarias?

Ya tenemos un candidato para las próximas elecciones, se celebren el 14 de febrero o en el mes de mayo.

¿Estaría dispuesto a acordar algo con el PSC para evitar un gobierno independentista?

Nuestro sueño político es hacer un cambio en Catalunya. Que tengamos un gobierno que no sea nacionalista.

¿Está de acuerdo con que el Congreso investigue las tarjetas opacas del rey emérito?

Estoy de acuerdo con que el rey emérito responda ante la justicia en los términos que fije la ley, pero no en el Congreso. Esto es una maniobra del populismo de Podemos y el nacionalismo para erosionar a la Corona como símbolo de la unidad de España.

Estan en contra de reformar el delito de sedición, los indultos, la amnistía, la mesa de diálogo...

Estamos en contra de cualquier privilegio por razones políticas.

¿Qué propone Cs para salir del callejón sin salida en el que está la política catalana?

Que [los líderes independentistas] pidan perdón. Que reconozcan que se equivocaron y que digan que no lo volverán a hacer. Después yo seré el primero que estaré encantado de que normalizemos la política.

Según el Idescat, en 2018 un 48,6% de los catalanes consideraban el castellano su lengua habitual, y solo un 36,1% decía el catalán. Sin hacer populismo, ¿me puede decir que el castellano esta en riesgo en Catalunya?

El castellano está arrinconado en las escuelas. Tendríamos que tener una enseñanza trilingüe, en catalán, castellano e inglés. Como catalán me encanta que se enseñe en catalán; ahora, también me gustaría que se enseñara en inglés y en español. ¿Esto es pedir tanto? ¿Dónde está el populismo?

Si desapareciera la inmersión, ¿fragilitaría el uso de la lengua?

Se haría mucho más simpática y a la gente le gustaría todavía más. No sería una lengua que parece emparejada con una ideología.

¿Usted personalmente vive el catalán como una imposición?

No, claro que no.