¿Qué permite y qué no el nuevo estado de alarma?

El Govern ha anunciado este lunes que estudia aplicar un confinamiento domiciliario los fines de semana. La propuesta llega al día siguiente de que el consejo de ministros volviera a decretar el estado de alarma en el Estado. Pero fuentes de la Moncloa aclaran que el decreto actual no prevé confinamientos domiciliarios como el que estudia la Generalitat. De hecho, el estado de alarma está diseñado, justamente, para evitar este tipo de confinamientos, puntualizan.

Repasamos las claves de lo que permite hacer y lo que no, más allá del toque de queda nocturno, así como qué se tendría que hacer para dar cobertura legal a la propuesta del Govern.

¿Un gobierno autonómico puede decidir confinar a una comunidad entera?

Sí, las comunidades pueden decidir restringir las entradas y salidas en todo su territorio. Es lo que ya han empezado a hacer Aragón y Asturias, después de que Navarra y la Rioja lo aplicaran la semana pasada a pesar de no tener todavía un paraguas legal claro para hacerlo más allá de la ley general sanitaria de 1986, que obliga a un juez a avalar las restricciones. Se da la circunstancia de que el ex president de la Generalitat, Quim Torra, ya lo pidió el 14 de marzo para Catalunya y entonces la Moncloa le dijo que no se podían crear fronteras entre comunidades. El decreto prevé las mismas excepciones que durante el primer estado de alarma para mantener la movilidad. La Comunidad de Madrid ha dicho que está estudiando si lo hace durante el puente de Todos los Santos –el próximo lunes es festivo– y también el fin de semana siguiente, porque el lunes 9 de noviembre es la Almudena, patrona de la capital española.

¿Qué habría que hacer para poder decretar confinamientos domiciliarios?

La comunidad autónoma tendría que elevar la propuesta al Consejo Interterritorial de Salud, que el decreto de alarma consagra como órgano de "coordinación" entre comunidades. La propuesta se tendría que aprobar, pero como se trata de una vulneración de derechos fundamentales, fuentes del ministerio de Sanidad señalan que se tendría que ampliar el decreto de estado de alarma. El texto, publicado domingo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), prevé que se pueda ampliar sin tener que volver a recibir el aval del Congreso, pero fuentes de la Moncloa apuntan que en este caso haría falta una votación porque es una medida muy restrictiva y no un matiz a lo que ya publica actualmente el decreto.

¿La Generalitat podría echar poner la directa y decretar el confinamiento domiciliario los fines de semana?

Antes que nada, el Govern ha señalado que tan solo se está estudiando la propuesta. Ahora bien, fuentes de la Moncloa señalan que la Generalitat se tendría que amparar en la ley del 1986 y esperar si lo tumba o no un juez, porque el estado de alarma no recoge esta posibilidad.

¿Qué decisiones más restrictivas permite el decreto del estado de alarma?

Una muy clara es que las comunidades restrinjan todavía más las reuniones privadas, fijadas ahora en un máximo de seis personas. La Generalitat podría decidir, si lo considerara oportuno, que fueran de un máximo de cuatro personas sin contar el núcleo de convivencia. También permite la prohibición de manifestaciones siempre que "no quede garantizado" que se cumplirá la distancia social de seguridad.

¿Puede ser que el decreto de estado de alarma se modifique dentro de pocos días?



Sí. El actual tiene vigencia hasta el 9 de noviembre, pero para que se prorrogue hace falta el aval de una mayoría del Congreso. El debate será el jueves y la Moncloa de momento no tiene los apoyos garantizados. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha asegurado que llevarán al hemiciclo el mismo texto aprobado con la intención de que se prorrogue seis meses, hasta el 9 de noviembre, pero los partidos pueden presentar enmiendas y que se acepten o no dependiendo de los apoyos. ERC ya ha dicho que considera "abusivo" seis meses de prórroga y Junts per Catalunya ve el decreto "insuficiente".

¿El estado de alarma regula el teletrabajo obligatorio?

No, en ningún caso. No entra en las condiciones laborales de la población como sí hizo en el primer estado de alarma. De hecho, moverse para ir a trabajar es considerado siempre una excepción y no hay problema para hacerlo siempre que se presente el justificante oportuno.