El ex candidato presidencial francés Benoît Hamon visita a los presos políticos

El ex candidato socialista a las presidenciales francesas de 2017, Benoît Hamon, ha visitado este lunes al líder de ERC, Oriol Junqueras, al exconseller Raül Romeva y al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, en la prisión de Soto del Real, en Madrid. "Poco importa si compartimos o no su lucha por la independencia: ¿quién puede pensar seriamente que este conflicto en Europa no es político?", Se preguntó Hamon en un tuit antes de la reunión. Ya a la salida, señaló que ha visitado a los presos políticos por una "razón tan simple como las libertades fundamentales en Europa" y se preguntó si la democracia en Europa y en España es siempre "sana". "La respuesta es no", dijo, al tiempo que ha añadido que la solución "a lo que pasa en Cataluña" debe ser "política y democrática", y no "judicial".

Comme citoyen européen, je me pose la question suivante : « la démocratie est-elle en bonne santé en Europe ? » La réponse est souvent non. La solution à ce qui se passe en Catalogne doit être démocratique et politique, et non judiciaire. #VivelEuropeLibre pic.twitter.com/z570poIzBN — Benoît Hamon (@benoithamon) 1 d’abril de 2019

"Lo que les reprochan es haber organizado un referéndum, organizado una votación; no una manifestación violenta o haber querido obtener la independencia a toda costa", puntualizó en declaraciones en francés a los periodistas. Hamon ha recordado que él no es independentista, pero enfatizó que este no es el debate, sino "responder como ciudadano europeo si la democracia tiene un buen estado de salud en Europa". A su juicio, en Francia no tiene buena salud, y tampoco en Polonia, Hungría o España. "Lo que me preocupa hoy es el hecho de que las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos puedan ser así de frágiles y amenazados", añadió.

Según un comunicado difundido antes de la visita, el político francés ha viajado a España para "defender las libertades políticas". "En una Europa donde las libertades son frágiles, no resolveremos un conflicto político en los tribunales", ha denunciado.

En route pour la prison de Soto del Real, pour rendre visite aux politiques catalans incarcérés. Dans une Europe où les libertés sont fragiles, on ne résoudra pas un conflit politique par les tribunaux. #VivelEuropeLibre pic.twitter.com/dJoMH8xNKZ — Benoît Hamon (@benoithamon) 1 d’abril de 2019

El también ex ministro de Educación francés ha subrayado que no quiere generar ningún tipo de injerencia política, pero critica que "no se puede esperar una solución política cuando se encarcela a una persona por sus opiniones políticas". En este sentido, Hamon invita a la Unión Europea a adoptar un rol para ayudar a resolver el conflicto entre Cataluña y España y encontrar "una solución que dure y que respete sus intereses".

Hamon, que derrotó a Manuel Valls en las primarias internas de los socialistas franceses, y posteriormente fue fundador del movimiento de izquierdas Generaciones, ya se había posicionado reiteradamente apoyando a líderes independentistas encausados. El ex candidato socialista a las presidenciales de Francia en 2017 ha visitado a Junqueras y Romeva junto con el conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, que ha asegurado que "el mundo está asombrado con la vulneración de derechos en España".

Hamon ha hecho este paso una semana después de que una cuarentena de senadores franceses de los principales partidos políticos firmaran una petición por el "respeto de los derechos y libertades fundamentales en Cataluña". El manifiesto pedía la intervención de Francia y de la UE para "restablecer las condiciones de diálogo". De hecho, el político francés ya pidió en diciembre "la liberación inmediata de los presos políticos catalanes". En una mesa redonda organizada por Òmnium Cultural y la sección francesa de la Liga de Derechos Humanos (LDH), el ex ministro se mostró "profundamente chocado por las imágenes de violencia contra los votantes del 1 de Octubre" y consideró que "Europa no ha estado a la altura" de las reivindicaciones catalanas.