Asens urge a Campo a acelerar la reforma de la sedición o el indulto para liberar a los presos antes del 14-F

Unidas Podemos, a través del líder de los comunes, Jaume Asens, presiona al PSOE para que tenga un gesto con los presos políticos antes de las elecciones en Catalunya. Ayer el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dijo que no sentiría que estuviera incumpliendo ningún compromiso si la reforma del delito de sedición no entrara en debate en el Congreso antes de que acabe el 2020, y el jefe de filas de En común Podemos le ha reprochado esta "lentitud". "No podemos esperar más", le ha espetado durante el debate de presupuestos en la cámara baja. Para Asens es necesario afrontar el 14-F en condiciones de "normalidad" y esto pasa, a su entender, por que los líder independentistas estén en la calle. Sirve tanto la vía de la reforma del Código Penal como la vía del indulto, todavía pendiente de los informes de la Fiscalía y el Tribunal Supremo.

Asens cree que hay tiempo para que este escenario sea posible, pero hay muchos factores que lo condicionan. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos propone que la reforma del Código Penal se tramite por la vía de urgencia en la cámara baja aprovechando la cuota de diciembre para introducir proyectos de ley. Hace meses que los comunes plantearon su propuesta de reforma del delito de sedición, avanzada por el ARA, pero el ministerio de Justicia todavía no ha dado pistas de la orientación que quiere dar a la modificación legal. Que el debate entre en el Congreso antes de finales de año depende de que el PSOE se avenga a registrarlo con celeridad.

A la espera de una interlocución más fluida con Justicia, Asens ha recibido respuesta de la ministra portavoz del gobierno español, María Jesús Montero, que ha vuelto a defender la necesidad de reformar el delito de sedición en el Código Penal para que deje de ser un "anacronismo", pero ha evitado poner plazos a la tramitación. Durante la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, ha afirmado que el Código Penal español "requiere una revisión para que esté más en la línea de las legislaciones europeas" porque es una "situación que en los últimos tiempos se ha puesto de manifiesto", informa Mariona Ferrer y Fornells.

La vía del indulto depende del Tribunal Supremo, que es quien tiene que emitir un informe al ministerio de Justicia estimando o rechazando las peticiones de indulto para los doce condenados. Hace días que las prisiones enviaron su criterio y ahora el tribunal sentenciador tiene que pedir opinión a la Fiscalía y, posteriormente, trasladar el expediente otra vez al ministerio. Entonces ya será el consejo de ministros el que tendrá que aprobar la concesión o la denegación del indulto. Ayer Campo no descartó darlo aunque el ministerio público y el Supremo estuvieran en contra. En rueda de prensa hoy, Asens ha dicho que "hay motivos de sobra" para conceder el indulto y ha urgido al Supremo a acelerar el trámite. "Lleva más de un mes con un informe que se podría hacer en una tarde", ha lamentado.

La renovación del CGPJ

Más allá de la cuestión de los presos, Asens también ha comparecido para reclamar que se reactive la vía alternativa para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, paralizó el trámite de la reforma de la ley orgánica del poder judicial (LOPJ) para propiciar un acuerdo con el PP, pero las negociaciones continúan estancadas. Ayer Campo aseguró que el pacto solo estaba pendiente de ser anunciado, hecho que los conservadores negaron inmediatamente, enfriando así todavía más la posibilidad de acuerdo.

En una entrevista a La Sexta, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha descartado "absolutamente" que en lo que queda de 2020 se pueda llegar a un acuerdo. "No existe el acuerdo, existe la voluntad para lograrlo", ha dicho también hoy en una entrevista a Onda Cero el secretario de justicia del PP, Enrique López, que es quien mantiene conversaciones con Campo. El también consejero de Justicia e Interior del gobierno de la Comunidad de Madrid ha reiterado la necesidad de "alejar de la negociación a los partidos que van en contra de la Constitución y el orden constitucional".

Desde En común Podemos se está convencido de que el PP no está esperando un mejor momento político para anunciar el pacto, sino que realmente está cerrado en banda. Por eso Asens ha aprovechado esta constatación para reclamar que se "saque del congelador" la reforma de la LOPJ, que prevé rebajar la mayoría necesaria para nombrar a los vocales del CGPJ. El líder de Unidas Podemos ha asegurado que "no se tiene que ser ingenuo" y ha anotado que la triple derecha no querrá entrar a negociar, de forma que habría que buscar la mayoría en el bloque de la investidura y la que permitirá que se aprueben los presupuestos para nombrar a los nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces.