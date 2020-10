Illa pide perdón por haber asistido el lunes a la cena multitudinaria de 'El Español': "Los ciudadanos tienen razón"

El ministro de Sanidad español, Salvador Illa, ha pedido "perdón" este miércoles por haber asistido el lunes por la noche al acto de entrega de unos premios organizados por el medio El Español con la élite política madrileña, el segundo día de toque de queda. Durante la sesión de control de este miércoles en el Congreso, Illa ha explicado que presenció la entrega de un premio a las fuerzas de seguridad del Estado por su trabajo durante la pandemia y que no se quedó a cenar: "Muchos ciudadanos no lo han entendido y tienen razón. Se cumplían las reglas y la distancia, pero tienen razón. Es mejor evitar actos aunque cumplan las normas. La mejor distancia es no estar".

Illa ha aprovechado una interpelación en el Congreso para hacer referencia a la cuestión después de las críticas que ha recibido en las redes sociales y también de algunos portavoces parlamentarios, como el de ERC, Gabriel Rufián, y la diputada de Vox Macarena Olona. Ha puntualizado, en este sentido, que fue al acto "como otros muchos", porque también estaba la cúpula del PP, con Pablo Casado al frente, y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, así como otros ministros. Pero a continuación ha admitido que era mejor evitar estos actos a raíz de la situación epidemiológica que vive España.

Iba en la línea de lo que ya expresó ayer martes la portavoz del gobierno español, María Jesús Montero, que pidió una "reflexión" a la clase política sobre esta cuestión e instó a "limitar" este tipo de actos en la medida que fuera posible. En las fotografías publicadas por el digital El Español se ven muchos de los presentes, sin mascarilla, en una sala atestada, si bien los comensales se agrupaban por mesas de seis personas, el máximo que permiten las restricciones en la Comunidad de Madrid.