El fiscal Zaragoza carga contra la reforma de la sedición y critica que Bélgica sea un "refugio de impunidad"

El fiscal Javier Zaragoza vive un momento de horas bajas. La absolución del mayor Josep Lluís Trapero por parte de la Audiencia Nacional destruyó la tesis con la que trabajó durante años: primero como fiscal jefe de la Audiencia Nacional y después como fiscal del Tribunal Supremo en el juicio contra el Procés. Esto sumado al anuncio del gobierno de Pedro Sánchez de reformar el delito de sedición como mecanismo para reducir las penas de prisión a los presos políticos evitando el indulto, puesto que la Moncloa descarta la amnistía. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se comprometió a llevar la reforma al consejo de ministros antes de finales de año, cosa que está generando los primeros movimientos de la judicatura y la derecha española.

Durante el primer año del gobierno de coalición, la Fiscalía del Supremo se ha convertido en la voz discordante de la de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Sin ir más lejos, el pasado viernes pidió repetir el juicio a Arnaldo Otegi por el caso Betaragune a pesar de la absolución dictada por la justicia europea y la oposición del ministerio público a la Audiencia Nacional a la repetición del juicio. De hecho, Zaragoza mantiene que el 1-O hubo rebelión y está decidido a hacer de contrapeso a la Moncloa, en un momento en el que al gobierno español le dan mucho miedo todas las turbulencias judiciales que puedan emerger del deep state para intentar desestabilizar la legislatura, como la operación Volhov.

Zaragoza ha movido pieza este lunes y ha dado la razón a una fundación cercana a Vox durante un webinario, un encuentro digital, organizado por Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Titulado "Defender el estado de derecho: los delitos de rebelión y sedición, hoy", el webinario ha versado sobre la respuesta al Procés y Zaragoza ha aplaudido las tesis de la abogada Elisa de la Nuez de la fundación Hay Derecho, que en 2018 aplaudió a la actual portavoz adjunta de Vox en el Congreso, la exabogada del Estado Macarena Olona, por su lucha contra la corrupción. Por un lado, el fiscal ha reiterado que está en contra de reformar los delitos de sedición y rebelión y ha defendido incorporar otros para garantizar la protección del marco constitucional como "el delito de convocatoria ilegal de referéndums".

"El sistema, una vez más, nos ha fallado"

Por el otro, ha reclamado una reforma de al euroorden a raíz del caso del ex president Carles Puigdemont. "No puede ser que un estado se convierta en un refugio de impunidad para aquellos que pretendan alterar la integridad territorial", ha dicho, en referencia a la situación del líder de Junts per Catalunya y los ex consellers en el exilio. Además, ha insistido en que "los hechos que pasaron en Catalunya" en 2017 "son punibles en todos los estados de la Unión Europea", pero ha admitido que "la disparidad" de criterios para examinar una euroorden ha supuesto un "obstáculo" para extraditar a Puigdemont. "El sistema, una vez más, nos ha fallado", ha lamentado, mientras la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pegaza y De la Nuez asentían con la cabeza.

La abogada de la fundación Hay Derecho ha dado un paso más allá para analizar la situación política y judicial en España y ha reclamado que hacen falta nuevas herramientas para hacer frente a los "populismos". "Tenemos al enemigo del estado de derecho dentro del gobierno", ha señalado sobre Unidas Podemos, y ha considerado que la tarea que está haciendo hasta ahora la Unión Europea para advertir sobre el deterioro del estado de derechos en lugares como España es insuficiente. "Están pasando cosas preocupantes más allá de Catalunya", una afirmación que también ha ratificado Zaragoza, que busca su lugar en un nuevo gobierno y aliados a la Moncloa.