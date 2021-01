La fiscalía belga renuncia a recurrir el caso de Lluís Puig y no será extraditado

La Fiscalía de Bélgica no recurrirá la sentencia del Tribunal de Apelación que denegaba la euroorden de Lluís Puig. Por lo tanto, el ex conseller de Cultura no será extraditado a España por malversación de fondos y su caso se cierra definitivamente. La Fiscalía tenía 24 horas para recurrir el caso ante el Tribunal de Casación, pero finalmente ha decidido no hacerlo, según han avanzado la ACN y Efe y ha confirmado el ARA.

La justicia belga rechazó este jueves por segunda vez la euroorden que pesaba sobre Lluís Puig. La primera vez fue en agosto, cuando el tribunal de primera instancia de Bruselas dictaminó que el Tribunal Supremo español no era competente para emitir la euroorden. Esta vez, además, la justicia belga ha considerado que había “vulneración de la presunción de inocencia”, según la defensa del ex conseller.

La decisión pone punto y final a la tercera euroorden que pesaba contra Lluís Puig. La demanda de extradición fue enviada por el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena en octubre de 2019, pocas semanas después de la sentencia del Procés. En este caso, se lo requería por malversación de fondos mientras que los delitos de rebelión y sedición, presentes en las otras dos euroórdenes, desaparecían.