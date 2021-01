Govern y partidos aplazan las elecciones del 14-F hasta el 30 de mayo

Aplazar las elecciones del 14 de febrero hasta el 30 de mayo. Esta es la propuesta formal que el Govern ha hecho este viernes a los grupos políticos catalanes con representación en el Parlament. Lo ha hecho en la tercera reunión oficial de la mesa de partidos, donde todas las formaciones han explicado sus puntos de vista. La propuesta del Govern genera un amplio consenso con una excepción: el PSC se opone. Los socialistas ven en el cambio motivos electoralistas y consideran que, si se tienen que posponer, como muy tarde deberían ser en marzo. No aclaró si impugnará el aplazamiento.

La reunión ha empezado con una intervención del vicepresidente del Govern en funciones de presidente, Pere Aragonès. Según testigos del encuentro, en el primer turno de palabra solo ha explicado que su idea era aplazar los comicios hasta mayo o junio, pero sin la fecha exacta. Pero la mayoría de partidos han exigido mayor precisión por parte del ejecutivo y finalmente ha concretado que la idea era celebrarlas el 30 de mayo.

En el encuentro también ha intervenido la consellera de Salud, Alba Vergés, que ha defendido que epidemiológicamente sería lo más recomendable. Según ella haría menos frío, habría menos contagios y un impacto de la vacunación "ya cuantificable". Ha mencionado, sin embargo, que sigue habiendo varias incertidumbres sobre la expansión del virus, como por ejemplo las nuevas cepas que se han detectado.

El rechazo del PSC

A la reunión han asistido representantes de todos los grupos con presencia en el Parlament. El PSC ha sido el único partido que se ha opuesto a la idea del Govern y ha formulado una contrapropuesta. Los socialistas han dicho que aceptaban el cambio de fecha, pero solo si el aplazamiento era mucho más corto. En concreto, querían que la cita con las urnas no fuera más allá del 14 o el 21 de marzo. En una comparecencia ante los medios tras el encuentro, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha defendido que no hay "criterios epidemiológicos" que justifiquen la decisión tomada. No ha especificado, sin embargo, si piensan impugnar el aplazamiento. ¿Qué harán cuando se haga público el nuevo decreto de convocatoria, pues? "Leerlo", ha replicado Iceta. La incógnita se mantiene.

Y es que, una vez el aplazamiento de los comicios es firme, ahora solo hay una cosa que podría dar al traste con los planes del Govern. Que alguien impugne la decisión ante la justicia, ya que el lío legal y político estaría servido. De hecho, este jueves el gobierno español flirteó con esta idea. Este viernes, sin embargo, la decisión de la Moncloa ha sido guardar silencio, informa Mariona Ferrer i Fornells. Fuentes del Govern señalan que no tienen nada que trasladar en estos momentos y que cualquier respuesta es competencia de los partidos. Quien ya estudia la impugnación electoral es Vox, aunque todavía no tiene la decisión tomada. "Si encontramos una rendija, lo impugnaremos", ha proclamado este mismo viernes el líder de extrema derecha, Santiago Abascal, informa Anna Mascaró.

Reunión extraordinaria del Govern

Tras el encuentro de este viernes en el Parlament, el ejecutivo tiene previsto celebrar una reunión extraordinaria a partir de las 17 horas y, después, celebrar una comparecencia ante los medios. El aplazamiento ya es oficialmente el escenario escogido por el Govern.