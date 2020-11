La mesa deja en manos de los grupos parlamentarios la donación de dietas para la lucha contra el covid-19

La mesa del Parlament ha dejado en manos de los grupos parlamentarios la decisión sobre si dan una parte de su sueldo a la lucha contra la pandemia del covid-19. Concretamente, la parte de las dietas y desplazamientos. A diferencia del acuerdo que se tomó en el mes de abril, según el cual los diputados se comprometieron a dar el 25% de su sueldo a iniciativas destinadas al coronavirus, esta vez el órgano rector de la cámara ha decidido que sea cada grupo parlamentario el que lo decida. La mesa ha abordado esta cuestión este martes por la mañana después de que ayer el programa Planta baixa de TV3 explicara que los diputados han vuelto a cobrar este tipo de indemnizaciones desde el mes de mayo a pesar de que en las últimas semanas se ha vuelto a la vía telemática en la mayoría de la actividad parlamentaria.

Fuentes parlamentarias apuntan que, en la reunión de esta mañana, la mayoría han coincidido en que la situación es diferente de la de abril, cuando todos los diputados trabajaban desde casa y el Parlament estaba cerrado. Ahora los plenos son presenciales, a pesar de que no pueden asistir más de 20 diputados dentro del hemiciclo. Fuentes de la presidencia del Parlament, sin embargo, especifican que los diputados se reparten las intervenciones y que al final la mayoría de parlamentarios acaban asistiendo al Parlament para participar en el pleno. Además, también recuerdan que una parte de la actividad de los diputados también es fuera del Parlament, donde se reúnen con actores territoriales o agentes sociales y económicos.

Ahora bien, la actividad presencial que se había retomado antes del verano se ha ido reduciendo en las últimas semanas por las restricciones de la pandemia –las comisiones parlamentarias, por ejemplo, vuelven a ser telemáticas– y, por eso, tanto la CUP como los comunes han propuesto que las indemnizaciones en concepto de desplazamientos no se cobren. "Queríamos volver a tener un acuerdo de mesa para renunciar a las dietas, pero la mesa ha decidido desentenderse de este tema", ha criticado la líder de Catalunya en Comú - Podemos en el Parlament, Jéssica Albiach, en rueda de prensa, que ha explicado también que su grupo volverá a destinar parte del sueldo a proyectos de lucha contra el covid-19.

Por su parte, la CUP también ha reprochado que la mesa no haya llegado a un acuerdo sobre esta cuestión y ha insistido en una "reforma estructural" de los sueldos de los parlamentarios, pero también de los altos cargos de la Generalitat. La diputada de la CUP Natàlia Sànchez considera que las indemnizaciones por desplazamientos son un "sueldo encubierto" del cual no hay una "fiscalización pública". Esta parte del sueldo de los diputados no cotiza a la Seguridad Social y es una de las críticas también de los comunes, que consideran que se tiene que abordar esta cuestión para cobrar el sueldo "de forma transparente", apuntan fuentes del grupo parlamentario. En este sentido, fuentes de la presidencia del Parlament aseguran que Torrent tiene previsto abordar esta cuestión, pero no concretan cuándo.

Desde el PSC, el diputado Ferran Pedret ha respetado la decisión de la mesa de dejar esta cuestión en manos de los grupos parlamentarios y ha recordado que las "condiciones" actuales no son exactamente las mismas que en la primavera. Con todo, no ha aclarado qué hará su grupo con esta parte del sueldo. Quien sí lo ha dejado claro es Ciudadanos. Su líder en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha explicado que los naranjas continuarán cobrando estas indemnizaciones porque cree que "los parlamentarios están haciendo su trabajo y hay una lógica económica en el cobro de estas cantidades". Así, ha recordado que los diputados hacen "actividad parlamentaria y también extraparlamentaria", además de la telemática. "En el momento que hubiera un nuevo confinamiento como tuvimos en marzo y el abril, tomaríamos las medidas necesarias para ajustar el cobro de dietas, que no tendrían mucho sentido", ha afirmado.