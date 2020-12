Aglomeraciones, protestas de sanitarios y plantón de Illa en la inauguración del hospital sin médicos de Ayuso

No está acabado. Todavía no está claro para qué servirá. Tampoco tiene una plantilla clara. Ningún paciente ha puesto los pies en el centro... Pero hoy la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, inaugura el llamado hospital Isabel Zendal, unas instalaciones construidas en un tiempo récord de solo 100 días en uno de los barrios en pleno auge de la capital española, Valdebebas -junto al aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas-, marcado por los pelotazos inmobiliarios. La polémica está servida: el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha plantado a Ayuso, acompañada del líder del PP, Pablo Casado, y ha mandado a la inauguración a su número dos, Sílvia Calzón. A eso hay que añadirle que no hay ningún representante de la oposición en la Asamblea de Madrid y Podemos se ha unido a los cinco sindicatos y plataformas sanitarias que protestas ante las puertas del recinto por la decisión de invertir en ladrillo en vez de de destinar recursos a centros públicos con UCIs y plantas sin construir, como el Hospital Infanta Sofia en San Sebastián de los Reyes, con 16 UCI cerradas, o bien el Hospital Infanta Leonor en el barrio de Vallecas, con una planta totalmente vacía.

651x366 Almeida, Ayuso y Casado inaugurando el hospital Enfermera Isabel Zendal. / EFE Almeida, Ayuso y Casado inaugurando el hospital Enfermera Isabel Zendal. / EFE

El complejo está formado por un total de cinco módulos a los que se unirá el recinto de la Ciudad de la Justicia fallida de Esperanza Aguirre, un edificio que costó más de 120 millones de euros y que hasta ahora no se ha usado más que para morgue durante la primera oleada del coronavirus. En funcionamiento, de momento, solo podrá entrar el segundo módulo, formado por 240 camas para pacientes leves, 16 UCIs y 32 camas de curas intermedias. A pesar de que Ayuso reivindica que permitirá descongestionar el resto de hospitales de pacientes covid, los sindicatos aseguran que no hará más que vaciar de recursos de personal al resto de centros. Consideran que es un "nuevo escaparate" de la presidenta madrileña después del "milagro" de Ifema, que cerró con una gran fiesta con Ayuso repartiendo bocadillos de calamares y amplias aglomeraciones.

651x366 Cordón policial para blindar la manifestación de sanitarios del hospital Enfermera Isabel Zendal en Madrid. / FERNANDO ALVARADO / EFE Cordón policial para blindar la manifestación de sanitarios del hospital Enfermera Isabel Zendal en Madrid. / FERNANDO ALVARADO / EFE

Hoy las aglomeraciones se han repetido, pero entre los periodistas, así como también entre manifestantes debido a los controles policiales. Unos cincuenta periodistas se han abalanzado sin distancia de seguridad sobre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, cuando entraba en el recinto. El alcalde ha asegurado que "los miembros de la oposición saben que es un buen hospital". A parte del PP y Ciudadanos, que gobiernan en coalición en la Comunidad de Madrid, la única formación de la oposición presente ha sido Vox, socio de la coalición, con la presencia de su portavoz, Rocío Monasterio.

651x366 Manifestación a las puertas del hospital Enfermera Isabel Zendal de Madrid. / FERNANDO ALVARADO / EFE Manifestación a las puertas del hospital Enfermera Isabel Zendal de Madrid. / FERNANDO ALVARADO / EFE

Ayuso ha tenido que acceder al recinto por la puerta trasera para esquivar a los manifestantes a gritos de "Dimisión Ayuso" y "Manos arriba, esto es una estafa". Dora, enfermera, aseguraba que el dinero que se ha usado en este recinto habrían podido dar aire al sistema público. "No se puede construir una cosa que no tiene utilidad", señalaba luciendo una pancarta en la que se leía "Yo no me muevo". El caso es que para empezar a funcionar necesitaría hasta 600 personas que la Comunidad de Madrid ha querido captar en base de voluntarios, pero hasta ahora solo ha obtenido la respuesta de 111 personas que tienen intención de movilizarse.