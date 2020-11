La incomprensión de España: el principal motivo de los independentistas para querer irse

La incomprensión y el rechazo a pertenecer a España es el principal argumento de los independentistas para defender la salida del estado español, según la encuesta anual del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales (ICPS). El 21,7% de los que votarían 'sí' en un referéndum de autodeterminación lo harían por esta razón, seguidos de cerca por el 20,6% que priorizan el argumento de que en caso de independencia "Catalunya mejoraría". El "deseo de autogestión económica y capacidad de autosuficiencia" es el tercer argumento que cuenta con más apoyo. Por detrás hay otros conceptos como el "modelo de país diferente" (8,3%), la nación (7,5%) y el sentimiento "identitario" (7%).

Sea por el motivo que sea, en conjunto los partidarios de la independencia ganarían el referéndum. El 44,4% de los catalanes dicen que votarían 'sí', a once puntos de distancia de los partidarios del 'no', que reducen la diferencia respecto a la encuesta del año pasado y se sitúan en el 33,3%. Hay un 18% de la población que optaría por la abstención, un porcentaje clave para entender la ventaja del 'sí' respecto al 'no', porque cuando se excluye la variable del referéndum y se pide a los encuestados que respondan si quieren que Catalunya se convierta en un estado independiente, los porcentajes cambian. El 51,3% prefieren continuar dentro de España, por el 41,8% que prefieren salir. El sondeo, basado en 1.200 entrevistas, se hizo entre el 14 de septiembre y el 14 de octubre.

Tampoco cambia respeto a otras encuestas de la ICPS el resultado final que la ciudadanía espera del Procés: un acuerdo con el Estado para dar más autonomía a Catalunya (42,2%). Solo un 9,1%, dos puntos menos que el 2019, confían que Catalunya acabará siendo independiente.

ERC sale bien parada en intención directa de voto

Las elecciones todavía no están oficialmente convocadas, pero el presidente del Parlament, Roger Torrent, rodeó con rotulador al calendario el 14 de febrero. Dependerá de la situación sanitaria, pero si finalmente se acaban celebrando de aquí a tres meses, la balanza se inclina hacia ERC. Es el partido mejor situado cuando se pregunta sin filtros a los encuestados a quién votarán en las próximas elecciones catalanas.

Así, ERC es el primero en intención directa de voto (22,9%), y dobla al PSC, que es segundo (11,5%), mientras que JxCat queda en tercera posición con el 10% de intención directa de voto. Catalunya en Comú - Podem (6,9%), la CUP (5,5%) y Ciutadans (4,7%), que quedaría lejos de la primera posición que actualmente ocupa en el Parlament, vendrían a continuación. Por su parte, el PP no consigue rentabilizar la caída de Cs y se queda con un 1,9% de intención directa de voto, seguido por Vox (1,5%). El PDECat sería el partido menos votado según este sondeo preliminar, con un 1,1%. El ICPS no 'cocina' los resultados y, por lo tanto, no hace una extrapolación de cómo la intención de voto podría quedar plasmada en las elecciones.

ERC también es el partido que la mayoría de los encuestados (27,5%) consideran que representa mejor los intereses de los catalanes, seguido de JxCat (9,3%), así como el que genera más simpatía (18,3%), con el PSC en segunda posición (13,5%). Por otro lado, los entrevistados responden mayoritariamente (23,1%) que el socialista es el partido que defiende mejor los intereses de los españoles, seguido de Unidas Podemos (13,4%).

El PSC, al frente en las generales

En unas elecciones generales, y también teniendo en cuenta la intención directa de voto, sería el PSC el mejor situado, con el 20,3%. ERC quedaría como segunda fuerza (14%), seguido de los comunes (13,2%) y JxCat (6,2%). Cs obtiene un 4,6%, y el PP se queda en un 3%, por delante la CUP (2,6%) y Vox (1,6%). El PDECat obtendría un 1%.

En cuanto a unas elecciones municipales, los republicanos vuelven a ser la fuerza con más apoyos (19,8%), por delante de los socialistas (17%), con JxCat en tercera posición (7,9%) y después los comunes (7,4%), la CUP (4,3%), el PP (3,3%), el PDECat (2,9), Cs (2,8) y Vox (0,6).

Valoración de la gestión de la pandemia

Este año, la encuesta también incluye un capítulo dedicado en la pandemia del covid -19. La mayoría de los catalanes opinan que tanto el gobierno español (40%) como el catalán (40,2%) han hecho un trabajo "regular". El 21,7% consideran que ha sido "bueno", mientras que el 19,2% califica de "malo" y el 14,8% de "muy malo" el trabajo del gobierno de Pedro Sánchez. La cifra cambia un poco en cuanto a la de la Generalitat (el 21,1% habla de "malo" y el 13,4% de "muy malo").

La institución mejor valorada por los encuestados son los Mossos d'Esquadra (5,98 sobre 7), seguida del Ayuntamiento de Barcelona (5,46) y las entidades soberanistas, Òmnium y ANC, con un 5,33 y un 4,86 respectivamente. Entre los peores valorados encontramos a la Iglesia (2,7), los partidos políticos (2,92) y la banca (2,94).