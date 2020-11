El no a la independencia baja del 50% pero se mantiene cinco puntos por encima del sí

Mientras la independencia de Catalunya no se pueda decidir votando, las encuestas servirán simplemente para hacer ciencia-ficción. Y eso que el 77,6% de los catalanes están de acuerdo con la idea del referéndum de autodeterminación, según los resultados del último barómetro publicado por el Centro de Estudios de Opinión (CEO). Sin saber qué pasaría exactamente si se acabara convocando uno que consiguiera interpelar a toda la ciudadanía, el no a la independencia sigue siendo mayoritario en las encuestas. Un 49% de los catalanes se muestran contrarios a la idea del estado propio mientras que el 43,6% es partidario del sí. Los resultados son similares a los del barómetro del mes de julio. Entonces el no superaba por poco el 50% y el sí se quedaba en el 42%. En medio, sin embargo, el CEO hizo otra encuesta en octubre -no se trataba de un barómetro- en el que los resultados estaban más equilibrados, con un 46,6% por el no y un 45,3% por el sí.