¿Quiénes son los investigados en la causa por la financiación del Procés?

La operación de la Guardia Civil de este miércoles contra empresarios vinculados presuntamente a la financiación del Procés implica una treintena de registros y varias detenciones. De momento, sin embargo, estos son los algunos de los investigados en la causa de un juzgado de Barcelona por presuntos delitos de corrupción y desórdenes públicos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

David Madí

Nacido en Barcelona en 1971, Madí es nieto de Joan Baptista Cendrós, empresario y uno de los fundadores de Òmnium Cultural. De muy joven ya participó en campañas independentistas como Freedom for Catalonia, de 1992, coincidiendo con los Juegos Olímpicos, y en organizaciones como la Crida a la Solidaritat, donde coincidió con Jordi Sànchez. De ideología liberal, fue una de las personas de confianza de Artur Mas y su principal estratega cuando se convirtió en sucesor de Jordi Pujol. Después de la campaña de 2010, que llevó a Mas a la presidencia de la Generalitat, decidió apartarse de la primera línea política para volver al sector privado, a pesar de que siguió teniendo un papel importante entre bambalinas, hasta el punto de que formó parte del llamado estado mayor del Procés, que organizó el 1-O, y también en la reordenación del espacio convergent y en la creación de Junts per Catalunya.

Xavier Vendrell

Nacido en Barcelona en 1966, fue uno de los militantes de la izquierda independentista ( Moviment de Defensa de la Terra, MDT) que en 1991 renunciaron a la lucha armada y se integraron en ERC. En este partido se convertiría en secretario de organización y finanzas y en uno de los hombres clave del crecimiento electoral e institucional del partido. Llegó a ser durante unos meses conseller de Gobernación durante el gobierno de Pasqual Maragall, justo antes de la expulsión de ERC del ejecutivo por no haber votado a favor del Estatuto. En 2010 se apartó de la primera línea para dedicarse a sus negocios. Reapareció como uno de los miembros del estado mayor que organizó el 1-O y como una persona que hacía de enlace entre el entorno de Puigdemont y el de Junqueras. Durante los últimos tres años ha continuado haciendo esta tarea de mediación entre los dos líderes.

Oriol Soler

Nacido en Ripollet en 1969, es un empresario, emprendedor y activista social vinculado al independentismo desde muy joven. Es impulsor de proyectos como Ara Llibres, la revista Sàpiens y el diario ARA. Actualmente es director general del grupo SOM. Vinculado al independentismo civil a través del ANC y Òmnium Cultural, fue jefe de la campaña de comunicación de Junts pel Sí en 2015. También forma parte del estado mayor del Procés, sobre todo en el ámbito de la comunicación. En noviembre de 2017 se reunió en Londres con el activista Julian Assange, uno de los principales apoyos internacionales del independentismo catalán.

Josep Lluís Alay

Nacido en Barcelona en 1966 y profesor de historia de Asia en la Universitat de Barcelona, desde julio de 2018 es director de la oficina de Carles Puigdemont. Alay, de hecho, acompañaba en coche al expresidente de la Generalitat cuando en marzo de 2018 fue detenido en Alemania, y poco después fue detenido por estos hechos en el marco de una causa que finalmente quedó archivada por parte de la Audiencia Nacional. Entre junio y julio de hace dos años también ejerció como coordinador de políticas internacionales de la presidencia de Quim Torra. Este miércoles ha sido detenido y dejado en libertad con cargos por, presuntamente, haber participado en verano de 2017 en el Fòrum Crans Montana. "Por haber cobrado una factura en este foro, en el que participé como académico", ha revelado a Catalunya Ràdio, donde ha criticado que "esta operación forma parte de la persecución continuada contra la sociedad catalana".

Xavier Vinyals

Presidente de la Plataforma Pro Seleccions Catalanes desde 2003, no ha escondido nunca sus convicciones independentistas. Tampoco lo hizo cuando fue cesado como cónsul de Letonia en Barcelona, cargo que ocupaba desde 2007, por haber colgado una estelada en la sede consular en la Diada de 2016. Vinyals afirmó que la bandera estaba colgada en su casa, que está en el piso de arriba del consulado, en la calle Iradier. “No he usado nunca mi cargo para causas independentistas", dijo. Vinyals ya fue noticia previamente al ser uno de los promotores, como responsable de la Plataforma Pro Seleccions Catalanes, del reparto de miles de esteladas durante el duelo de Champions entre el Barça y el BATE Borissov en 2015 en respuesta a la sanción que la UEFA había impuesto al club por la exhibición de banderas independentistas en el campo. También jugó un papel en los preparativos del 1-O.

Toni Fuster y Roc Aguilera

Los empresarios Toni Fuster y Roc Aguilera adquirieron notoriedad a las puertas del referéndum del 1-O. Efectivos de la Guardia Civil irrumpieron el 29 de septiembre de 2017 en el polígono de Les Comes de Igualada, en la sede de su empresa, Events, que se dedica a la producción de acontecimientos culturales y deportivos, en busca de material del referéndum. En la sede de la compañía no encontraron nada, pero en una nave de la empresa Palibex, propiedad de uno de los dos socios de Events, la Guardia Civil encontró 2,5 millones de papeletas y 4 millones de sobres del referéndum. También 100 urnas, pero no de la consulta, sino para unas posibles elecciones en el FC Barcelona. La empresa Events está siendo investigada por haber obtenido en los últimos años contratos millonarios del departamento de Presidencia, entre ellos por varios actos institucionales del presidente, pero también por actos de la Diada de 2019 o por el mitin que hizo el Consell per la República en Perpiñán. Events fue una de las empresas incluidas en el requerimiento enviado por el ministerio de Hacienda en 2018 a la interventora general de la Generalitat para conocer "la totalidad de pagos efectuados por cualquier concepto" a medios de comunicación, periodistas y entidades favorables al proceso independentista entre el 2015 y hasta aquella fecha.

Pilar Contreras

Militante de ERC en Vilanova i la Geltrú y ex directora de la Escola Pia en la capital del Garraf, en junio de 2018 fue nombrada directora general de Centres Concertats i Centres Privats del departamento de Educación. Su tarea pasa por "supervisar y coordinar el régimen administrativo" de este centros, dirigir su "autorización y cese" y también "el otorgamiento de subvenciones, ayudas y otras prestaciones".

Marta Molina

Licenciada en filología catalana y profesora, Molina fue regidora de ERC en Sant Joan Despí y desde 2013 es gerente del Celleret de la Marta, una tienda online de vinos y cavas. Entre 2008 y 2010 fue responsable en el Govern de políticas para los colectivos de gays, lesbianas y transexuales y, antes, había trabajado como técnica en varias áreas internas de Esquerra Republicana. Es una persona muy próxima a Xavier Vendrell.

Jordi Mir

Alcalde de Cabrera de Mar por JxCat desde 2011 (entonces CiU), en 2019 revalidó el cargo gracias a un acuerdo con ERC y el PSC. Economista de formación y con experiencia como directivo en empresas relacionadas con la electrónica, desde 2007 es regidor en el municipio del Maresme, donde también fue responsable de obras, servicios y medio ambiente. Ha tenido varios cargos en el Consell Comarcal del Maresme y es uno de los dirigentes del PDECat que han decidido continuar en el partido a pesar del divorcio con JxCat.

Jordi Serra

Interventor delegado del departamento de la Presidencia con Carles Puigdemont.