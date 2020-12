El jefe del estado mayor de la defensa reivindica el "compromiso" del ejército con la Constitución

"Nuestro compromiso con España y con la Constitución no ofrece ninguna duda, y así lo hemos demostrado en nuestra actuación día a día". En plena polémica por las cartas al rey y el beligerante grupo de WhatsApp de militares retirados contra el gobierno español, el jefe del estado mayor de la defensa, Miguel Ángel Villarroya, ha querido desvincular a las fuerzas armadas de las polémicas manifestaciones de los exmandos, que defendían –entre otras cosas– el fusilamiento de millones de españoles y que el gobierno español ha llevado a la Fiscalía. En un comunicado con motivo de los 42 años de la carta magna, el jefe del estado mayor argumenta que "las opiniones de estas personas no pueden considerarse representativas del colectivo del cual formaban parte [el ejército], sino que se tienen que ver como opiniones de ciudadanos particulares".

"Las fuerzas armadas de hoy en día no miran al pasado", afirma Villarroya sobre las posiciones franquistas que se desprenden del chat investigado, y remarca que su tarea no es ninguna otra que "proteger a los españoles" para que puedan conseguir "sus aspiraciones en paz y con seguridad". "Siempre al servicio de todos los españoles y de la Constitución", asegura, e insiste en que la carta magna "inspira" todas las actuaciones del ejército y, por lo tanto, también el "compromiso" con su "neutralidad política": "La condición de militar conlleva la limitación de ciertos derechos fundamentales, como son la participación en manifestaciones o actividades de tipo político, sindical o reivindicativo, la afiliación o colaboración en organizaciones políticas o sindicales o la expresión pública de opiniones sobre estos temas", recuerda.

Robles critica que se vincule al ejército con el franquismo

El jefe del estado mayor de la defensa admite que las opiniones de los ex altos cargos "malogran" la imagen del ejército y "confunden" a la opinión pública, pero deja muy claro que "las fuerzas armadas están al servicio de todos los españoles, sin tener en cuenta dónde han nacido o qué piensan". Una tesis que también ha subrayado en una entrevista a la Cadena SER la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha querido quitar hierro a las cartas y el chat de los exmandos. A pesar de haber denunciado estos mensajes al ministerio público, Robles los ha vinculado a unas personas que se apropian de una condición que ya no tienen y que "no merecían haber llevado el uniforme". Con todo, ha criticado tanto la voluntad de Vox de "patrimonializar" las fuerzas armadas como el "interés" general de vincularlas al franquismo, y ha asegurado que "el único valor" que mueve a los militares en activo es la Constitución. En un momento de la entrevista, incluso ha llegado a afirmar que muchos de los miembros jóvenes de las fuerzas armadas "no saben muy bien quién fue Franco".

Garzón llama a Felipe VI a desmarcarse de los militares retirados

Así como los ministros del PSOE se esfuerzan en defender la reputación del ejército, los de Unidas Podemos apuntan a la monarquía. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha defendido en TVE que Felipe VI tendría que "desmarcarse" de las manifestaciones de los militares retirados que le dirigieron una carta en la que definían el ejecutivo de Sánchez de gobierno "socialcomunista apoyado por filoetarras e independentistas" y alertaban del riesgo para la "cohesión nacional". "La neutralidad de la monarquía se defiende tanto activamente como pasivamente", ha dicho Garzón, a pesar de que el vicepresidente español y líder de Podemos, Pablo Iglesias, consideró este jueves que el monarca no se tendría que pronunciar al respecto de esta cuestión. Iglesias sí apuntó que hizo notar que "rodear de franquismo" a la monarquía contribuye a manchar su papel de "neutralidad" y que, al final, ayuda a sumar adeptos a la causa republicana.