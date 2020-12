La legislatura de la discordia: tres años sin restitución ni unidad

Cuando martes el vicepresidente con funciones de presidente, Pere Aragonès, firme el decreto de convocatoria de las elecciones del 14-F, rubricará el epitafio de una legislatura convulsa. La que va de la promesa incumplida de la restitución -solo Josep Lluís Trapero ha vuelto a su cargo- a la inhabilitación de un president en activo. Tres años marcados por las consecuencias de la represión primero y una pandemia después y que si ha tenido un hilo conductor ha sido el de las diferencias entre dos socios -JxCat y ERC- que, sin embargo, quieren volver a gobernar juntos.

Investidura de Puigdemont

La primera refriega no tardó en llegar. El 30 de enero a las tres de la tarde solo los diputados de la CUP estaban sentados en su escaño para investir a Carles Puigdemont. Lo hacían como símbolo de protesta porque el presidente del Parlament, Roger Torrent, había decidido no sacar adelante una nueva desobediencia al Tribunal Constitucional. "Esto se ha acabado. Los nuestros nos han sacrificado", le dijo Puigdemont ese día en un mensaje a Toni Comín. Era la primera de una serie de investiduras fallidas: la de Jordi Sànchez, a quien el Tribunal Supremo no dejó salir de la cárcel para defender su candidatura a president , y la de Jordi Turull, a quien el juez Pablo Llarena volvió a enviar a prisión en la jornada de descanso entre el primer y el segundo debate de investidura.

La elección de Torra

La falta de un nuevo president investido mantenía el 155 vigente y, después de tres investiduras fallidas, en abril se imponía la necesidad de buscar un candidato efectivo. Después de 10 días encarcelado en Alemania, Puigdemont ungió a Quim Torra como sucesor en la Generalidad. Representante del ala dura de Junts, en su debate de investidura Torra prometió diálogo y república independiente en cuatro años, pero sus pretensiones se empezaron a frustrar pronto: la Generalitat no pudo superar el veto de la Moncloa para restituir a los consellers Jordi Turull, Josep Rull, Toni Comín y Lluís Puig. Era la segunda renuncia del plan independentista en pocos meses.

Parlament, foco de tensión

Tampoco tardó el segundo gran momento de división entre socios en el Parlament. La gestión de los ocho diputados presos y exiliados suspendidos por el Tribunal Supremo hizo evidente que la represión no se detenía y que el independentismo tenía problemas para responder de forma unitaria. El debate sobre cómo aplicar la suspensión dictada por el Supremo abrió una pugna entre JxCat y ERC que provocó la suspensión de hasta dos plenos -un en julio y otro en octubre- y una demanda de Puigdemont contra Torrent ante el Tribunal Constitucional por haberle impedido votar, ya que consideraba que sin estar encarcelado no se le podían suspender los derechos. El presidente del Parlament se erigía ya en una de las dianas habituales de JxCat.

Sánchez presidente

El impacto de las decisiones judiciales ha sido el otro hilo conductor de la legislatura. También el de aquellas que no tenían que ver directamente con el Procés. El 28 de mayo de 2018 la Audiencia Nacional desencadenaba un terremoto en la política española. La condena del PP por la Gürtel la aprovechó el PSOE, que de la mano de Unidas Podemos, ERC, el PDECat y el PNV desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa con la primera moción de censura exitosa de la historia de España. La promesa de diálogo de los socialistas abría una ventana de oportunidad y un mes después de la moción Sánchez recibía a Torra en la Moncloa: "Me ha gustado", admitía el jefe del Govern tras el encuentro. Era un primer paso para la distensión que culminó con la cumbre de Pedralbes del 20 de diciembre, donde los dos ejecutivos acordaron buscar una solución política al conflicto en el marco de la "seguridad jurídica". Un camino frustrado poco después por la negativa del PSOE a introducir la figura del relator en las conversaciones y el rechazo de ERC y el PDECat de los presupuestos generales del Estado. El independentismo ponía así fecha de caducidad a la legislatura española el 13 de febrero de 2019, un día después de que los presos políticos se sentaran en el banquillo.

Cuatro elecciones en un año

Las sucesivas citas en las urnas marcaron el ecuador de la legislatura. Solo en el año 2019 hubo unas generales en abril, las municipales y europeas de mayo y, poco después de la sentencia en octubre, otras españolas en noviembre. Si a nivel estatal el PSOE logró reforzar su mayoría, en Catalunya ERC ganó por primera vez unos comicios estatales el 28-A -repite primer lugar el 10-N- y se impuso a JxCat en las municipales, mientras que los posconvergentes, con Carles Puigdemont de candidato, ganaron las europeas. La posterior gestión de los pactos locales endureció el pulso entre los dos principales partidos independentistas, que pactaron uno contra el otro en diferentes instituciones casi siempre de la mano del PSC. Sant Cugat del Vallès, Figueres, Tàrrega o la Diputación de Barcelona pasaron a ser un arma arrojadiza habitual -todavía ahora se utiliza- en la pugna, cada vez menos soterrada, de los dos socios del Govern.

La sentencia del 1-O

Pero si algo fue el 2019 es el año del juicio y de la sentencia. Los cuatro largos meses que duró la vista en el Supremo desembocaron en una condena de entre 9 y 13 años de cárcel por sedición. Caía la acusación de la rebelión, pero la dureza de la sentencia indignó al país y encendió las calles. Las protestas, inicialmente canalizadas a través del Tsunami Democràtic, derivaron en una semana de disturbios por todo el país, con enfrentamientos durísimos entre policías y manifestantes. El independentismo entraba en un terreno desconocido, con las grandes manifestaciones masivas y cívicas conviviendo con otro tipo de protesta inédita hasta el momento, la de las llamas y las barricadas. "Esto se tiene que detener ahora mismo", llegó a decir Torra en una comparecencia de madrugada cuando ya medio país ardía y él ya había puesto en el punto de mira al conseller de Interior, Miquel Buch, por las imágenes de Mossos cargando duramente contra manifestantes. La respuesta a la sentencia desbordó al Govern y a los partidos, incapaces de trenzar una respuesta institucional a la altura. La propuesta de Torra -a quien Pedro Sánchez negó la interlocución por su papel ante los disturbios- para volver a ejercer la autodeterminación no encontró apoyo ni dentro de JxCat.

La pancarta de Torra

A medida que avanzaba la legislatura, de hecho, la soledad de Torra se iba haciendo más evidente y acabaría siendo la chispa del final precipitado de la legislatura. Él tomó en solitario la decisión de mantener el lazo amarillo en el Palau de la Generalitat a pesar de los requerimientos de la Junta Electoral, lo que llevó a un juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y su posterior inhabilitación. Pero a la batalla judicial, de nuevo, se añadió un combate entre socios. La Junta Electoral, con otra decisión sin precedentes, retiró el escaño al president antes incluso de que el Supremo confirmara su inhabilitación. Con el acatamiento de la decisión por parte de Torrent, la fractura entre JxCat y ERC se hacía insalvable. Lo certificaba la fotografía de medio Govern aplaudiendo a Torra de pie en el Parlament mientras el otro medio ponía cara de pocos amigos, y lo verbalizaba el president con una frase que debía ser un epitafio: "Esta legislatura no tiene más recorrido político y ha llegado a su final". La pandemia, sin embargo, debía frustrar también esta promesa.

El pacto ERC-PSOE

A estas alturas JxCat y ERC ya se movían en planos diferentes. La negociación entre los republicanos y el PSOE para investir a Pedro Sánchez duró 35 días y el 2 de enero de este año el consejo nacional de Esquerra ratificaba el acuerdo: invisten a Sánchez a cambio de crear una mesa de diálogo entre el gobierno español y la Generalitat para intentar negociar una solución política al conflicto entre Catalunya y España. La mesa, que retomaba el hilo de Pedralbes, se reuniría por primera vez el 26 de febrero en la Moncloa, pero ya no lo haría más. La pandemia y la agonía de la legislatura fueron las excusas.

El covid también divide

La pandemia detuvo la mesa de diálogo y el calendario electoral, pero no los reproches entre socios. La brega constante sobre qué medidas había que tomar está viva desde el primer día y aún perdura, pero tiene en la tarde del 30 de mayo un caso paradigmático. ERC anunciaba un acuerdo con el PSOE para aprobar la sexta prórroga del estado de alarma. Torra, contrario a alargarlo, se rebelaba. "El pacto no vincula a la Generalitat", explicaban esa noche de vértigo desde la Presidencia. Era uno de los muchos choques que aún tenían que llegar y que ya no serían por la estrategia del Procés, sino por confinamientos perimetrales, tests rápidos, residencias o restricciones.

Presupuestos y elecciones

Aún sumido en el primer impacto de la pandemia, el Govern pudo darse una buena noticia. Con el apoyo de los comunes, el 24 de abril el Parlament aprobó los presupuestos catalanes de 2020, los primeros en tres años. La alegría, sin embargo, tenía letra pequeña. Las cuentas se habían diseñado antes de la llegada del covid y, por lo tanto, en cierta medida nacían desfasados. Con los presupuestos aprobados, se abría el debate sobre cuándo convocar elecciones -si antes o después de la inhabilitación de Torra- y la última gran pugna entre socios, ya que ERC defendía convocarlas antes de que el Supremo decidiera y JxCat quería esperar. Finalmente Torra volvió a hacer caso a Puigdemont y -tras una crisis de Govern in extremis que fulminó a Miquel Buch, Ángeles Chacón y Mariàngela Vilallonga- dejó que fuera el Tribunal Supremo quien pusiera fecha de caducidad a su mandato, inhabilitando por primera vez a un president de la Generalitat en activo y abriendo un periodo de interinidad que se empezará a terminar el martes con la firma del decreto de convocatoria. La legislatura acababa como empezó, sin president .