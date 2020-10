Abascal asegura que los pactos territoriales con el PP no peligran

A pesar de la rotura que el PP escenificó ayer con Vox votando en contra de la moción de censura, el partido de extrema derecha dice que no hará tambalear los pactos autonómicos y municipales que tienen con los populares en Andalucía, Murcia y Madrid. "No tendrán una respuesta", ha afirmado el líder de Vox, Santiago Abascal, en una entrevista a esRadio. "Dijimos ley a ley y presupuesto a presupuesto, y es lo que seguiremos haciendo", ha añadido. De hecho, el propio dirigente del partido de extrema derecha ya aseguró ayer que no tomarían ninguna decisión que hiciera caer estos gobiernos.

Ahora bien, a pesar del mensaje de Abascal, ayer desde Andalucía el partido de extrema derecha no actuó en consecuencia y suspendió las negociaciones de los presupuestos con el gobierno de PP y Ciudadanos, mientras al Ayuntamiento de Murcia Vox presentó una enmienda a la totalidad a las cuentas. En la Comunidad de Madrid, los diputados de la formación de extrema derecha pidieron a la presidenta del PP, Isabel Díaz Ayuso, que "no muerda la mano" del grupo que le permitió la investidura. Abascal, sin embargo, ha querido desvanecer dudas sobre la gobernabilidad en estos territorios, a pesar de que, mientras enviaba este mensaje, la diputada de Vox Macarena Olona avisaba en una entrevista a TVE: "Es el PP quien ha roto con Vox. Veremos en qué se materializa esto".

Los diputados de Vox y su líder están visiblemente molestos por el tono y el discurso del presidente del PP, Pablo Casado, pero, según parece, han decidido mantener los pactos territoriales para evitar que una rotura se pueda traducir en una entrada de las izquierdas en el gobierno. "Tranquilidad a los españoles, que han visto que hay alternativas en Andalucía, Murcia y Madrid", ha afirmado Abascal. En este sentido, el líder de Vox ha insistido que su formación será "responsable" y que "seguirá en la oposición en estos tres lugares". "Estoy verdaderamente indignado con Pablo Casado, pero no llevaré un tema personal al terreno político", ha concluido.

Vox se quedó solo votando a favor de la moción de censura que presentaron contra el presidente español, Pedro Sánchez. "La posición del PP en los últimos tiempos no tenía sentido, ahora hay miles de españoles políticamente huérfanos porque han votado al PP y no se sienten representados. En este contexto, Vox tiene que hacer una reflexión y se tiene que dirigir a más españoles de a los que se ha dirigido hasta ahora. Tenemos que dar esta alternativa a los españoles, no nos toca tirar más de la cuerda", ha apuntado.

El PP confirma la rotura con Vox en el Congreso

Desde el PP han defendido la posición de Casado y han sacado pecho de su discurso. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha criticado la moción de censura de Vox porque considera que en realidad era una moción contra Casado. "Que presenten una moción contra el PP y que después pretendan que el PP calle en el Parlamento, que abandonen toda la esperanza", ha espetado. A pesar de que Abascal ya ha asegurado que el partido de extrema derecha no pondrá en peligro los gobiernos autonómicos y municipales, previamente García Egea había lanzado un aviso a Vox: "Si considera que tiene que tumbar unos presupuestos porque se ha sentido ofendido en el Parlamento , que todo el mundo sepa que le importa más lo que digan de él en el Parlamento que los ciudadanos".