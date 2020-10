Cs ve con buenos ojos los presupuestos de Sánchez y avanza que permitirá su tramitación en el Congreso

Empieza oficialmente el baile para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Y después de desprenderse las últimas semanas que el interés del gobierno de Pedro Sánchez era repetirlos con el bloque de la investidura -como quiere Podemos-, Ciudadanos ha decidido entrar en escena para perfilarse como socio prioritario de la Moncloa. Dos horas antes de que se presenten oficialmente las cuentas en el Congreso, fuentes del partido naranja ya han avanzado que no se opondrán a la primera votación para que empiecen a tramitarse en la cámara baja. Es decir, que apoyarán al gobierno español en la votación del debate de enmiendas a la totalidad, donde no tienen intención de presentar ninguna.

Consideran que el gobierno español ha incorporado en el borrador diferentes exigencias que se han hecho los últimos meses. O bien, si algunos puntos están incorporados en el anteproyecto de ley, el PSOE se ha comprometido a enmendarlos, como es el caso del impuesto al diésel. En este sentido, consideran que están las bases para poder sentarse a negociar oficialmente los presupuestos. "Desde Ciudadanos constatamos que el ejecutivo [español] ha incorporado las líneas naranjas que exigimos, en varias conversaciones, como condición previa al gobierno para poder negociar unos futuros presupuestos", señalan desde el partido.

Se trata, siempre según las mismas fuentes, de exigencias que enmendaban la propuesta presupuestaria de 2019 entre el PSOE y Podemos. En primer lugar, que se suprima el aumento del 15% del impuesto sobre sociedades. En segundo lugar, que no se haya puesto trabas a la escuela concertada con el aumento de impuestos. Tercero, que no se aumente el IVA a la sanidad privada. Cuarto, que el aumento del IRPF es solo para las rentas más que altas y no de forma generalizada. Quinto, que incluya un plan de lucha contra el fraude. Sexto y último, el compromiso de eliminar el impuesto al diésel que aparece en el borrador vía enmienda. Es una medida que el PNB, que ya hace tiempo que negocia los cuentas con el gobierno español, también ha puesto como condición.

"Desde Ciudadanos consideramos que ahora puede iniciarse una negociación porque estos presupuestos puedan dar verdaderamente una respuesta razonada, moderada y sensata a una crisis sin precedentes, por lo que apoyaremos la tramitación presupuestaria para que esta negociación pueda empezar", concluyen.