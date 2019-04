Puigdemont carga contra Pascal por amenazar con una escisión

Nueve meses después de que Marta Pascal renunciase a volver a aspirar a dirigir el PDECat tras dos años convulsos al frente, la ahora senadora ha revelado en una entrevista en La Vanguardia que no descarta presentarse a las próximas catalanas con un nuevo partido. "Podría ser una opción", apuntó. Pascal, una de las voces más críticas con el ex Carles Puigdemont en la formación, justificó este paso al considerar que existe un vacío que hay que cubrir electoralmente. "Mucha gente se siente huérfana y creo que los tenemos que atender", opinó antes de sentenciar: "Estoy dispuesta a hablar claro, esto no puede seguir así".

La propuesta sirvió de munición a Puigdemont para cargar sin miramientos contra Pascal. Puigdemont recriminó el domingo a la senadora que "pasee su dolor por los diarios" y lo contrapuso con la actitud de los candidatos encarcelados de JxCat que están ofreciendo una "lección de dignidad histórica". Durante el acto de presentación de candidatos de JxCat que se celebró este domingo en Girona, en el que intervino a través de videoconferencia, Puigdemont criticó a los que quieren hacer política "desde la comodidad de los reservados de restaurantes de Madrid", en una alusión implícita a Pascal.

La senadora -que fue elegida para el Parlamento a propuesta de JxCat, ya con reticencias desde algunos sectores-, se reivindicó como independentista, pero dejó claro que también cree "en el aprovechamiento del autogobierno y en la necesidad de ser útiles a la sociedad, uno de los signos de referencia de nuestra tradición política". Una figura sénior e influyente del PDECat apoyó el domingo a Pascal en declaraciones al ARA: "Comparto y coincido con la visión de Andreu Mas-Colell y Pascal. Quizá debería expresado diferente, pero es evidente que algunos no aceptan que la mayoría no es suficiente para la República", avisó.

Reproches a Bonvehí

La senadora también se mostró muy crítica con la actual dirección del PDECat, encabezada por David Bonvehí, con quien las relaciones se terminaron de romper a raíz de las negociaciones entre la cúpula del partido con Puigdemont por las listas del 28-A. Nunca hasta ahora, sin embargo, había criticado abiertamente a Bonvehí.

Pascal, en la entrevista, no se mordió la lengua a la hora de reprochar el papel del presidente del PDECat en la refundación del espacio convergente en la Llamada Nacional para la República: "Discrepo de la subordinación de David Bonvehí”, sentenció la excoordinadora, que siempre ha defendido públicamente hacer una federación de partidos para mantener vivo el PDECat. Bonvehí trató de quitar hierro ayer a los reproches de Pascal apelando a la pluralidad de visiones que se introducen dentro del partido. "JxCat acoge muchas sensibilidades porque es un movimiento transversal: acoge todo lo que dice Marta Pascal y otras muchas sensibilidades", argumentó al ARA.

Fuentes del PDECat insistieron en la importancia que Pascal se quede en la formación y defienda desde dentro sus posicionamientos, mientras que sectores no afines a Pascal reconocían la importancia que las próximas elecciones españolas tendrán para el partido, en el sentido de que pueden ser "un plebiscito sobre la estrategia de Puigdemont".

Discrepancias con el ex

Pascal, en la entrevista, no ocultó que sus discrepancias con Puigdemont vienen de lejos: "Yo era partidaria de convocar elecciones a finales de octubre de 2017. Nunca deberíamos haber dejado tomar el autogobierno", ha dicho. También criticó que Puigdemont no apoyara el principio a la moción de censura contra Rajoy o la enmienda a la totalidad a los presupuestos de Pedro Sánchez que presentó el PDECat por orden del expresidente. "No se puede dirigir Cataluña desde Waterloo, ni desde la emotividad desbordada y la antipolítica", remachó Pascal en un conflicto que podría desembocar en una escisión.

Comín apunta de segundo de JxCat a las europeas

El ex consejero de Sanidad Toni Comín, exiliado en Bruselas, podría ser el número 2 de JxCat a las elecciones europeas, según ha podido saber este diario. De este modo, el dirigente vinculado a ERC haría tándem con el ex Carles Puigdemont en los comicios del 26 de mayo. El ex consejero llamó la semana pasada a constituir una candidatura única de las fuerzas independentistas en el Parlamento Europeo, pero ante la negativa de los republicanos, que no le han ofrecido ningún sitio, estudia integrarse a la lista de Puigdemont, donde la exconsellera Clara Ponsatí podría ocupar el tercer lugar.