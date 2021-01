Marc Marsal: “Quien no vaya a una mesa electoral se expondrá a ser sancionado”

Marc Marsal es abogado y miembro de la Comisión Jurídica Asesora (CJA). Este órgano ha hecho un informe sobre los comicios que es la base de la defensa del Govern ante el TSJC.

¿La Generalitat puede desconvocar las elecciones sin que haya una previsión legal explícita?

La previsión legal explícita para desconvocar o suspender no está para nadie. Tampoco cuando lo hicieron Galicia y el País Vasco. Lo que sí hay en la ley es una previsión de fuerza mayor como un supuesto de parada de una votación y reanudación más adelante. De esta idea se dedujo que en una situación de fuerza mayor que impidiera hacer elecciones con todas las garantías se podían suspender las elecciones por parte de quien tenía la competencia para convocarlas.

En Catalunya, sin embargo, lo ha hecho el vicepresidente, Pere Aragonès, a raíz de la inhabilitación de Quim Torra.

Si alguien podemos identificar que pueda hacer la suspensión de las elecciones es quien las convocó para el 14-F, aunque fuera por un automatismo legal [de disolución del Parlament].

¿Que el vicepresidente convoque para el 30-M entra en colisión con el Estatuto, que reserva la facultad solo al presidente?

A mi parecer -no el de la CJA, que no se ha pronunciado sobre este punto- no se puede interpretar la prohibición del Estatut de disolver el Parlament por parte del president sustituto como una prohibición ahora para hacer una nueva convocatoria electoral el 30 de mayo. El Parlament ahora ya está disuelto. Por lo tanto, no está burlando la prohibición, está garantizando que el proceso se lleve a cabo protegiendo los derechos fundamentales de todo el mundo. En Galicia y en el País Vasco no se levantó tampoco la suspensión de las elecciones sino que se hizo una nueva convocatoria. La Generalitat se ha inspirado en ello. ¿Qué pasa con los electores que el 14-F no podían votar, pero que en la nueva fecha sí? No se trata solo de discutir la competencia del vicepresidente sino de discutir cómo se protegen mejor los derechos.

Si el TSJC mantiene el 14-F, ¿pondrá en riesgo la legitimidad de las elecciones?

Estará en un cierto riesgo la legitimidad de las elecciones. ¿Alguien pondría la mano en el fuego de que los mismos que han presentado el recurso después no cuestionarán su legitimidad si hay dificultades para constituir las mesas o si la participación es muy baja?

Si el propio Govern en un informe cuestiona la legitimidad del 14-F, ¿los resultados se podrían impugnar?

No descartaría que los electores infectados por el covid o los que estén en cuarentena emprendan acciones para que se les garantice el derecho a voto o cuestionen que no se les haya respetado este derecho. En todo caso, el resultado de las elecciones será fiable. Otra cosa es que si este resultado es fruto de una participación muy baja se cuestione la legitimidad a nivel político, de apoyo del nuevo gobierno.

¿El Govern ha fallado a la hora de tomar medidas?

Ahora no es posible hacer una ley electoral catalana porque el Parlament está disuelto. Es muy justo para hacer una reforma de la Loreg y tampoco parece que haya voluntad política. El Govern ha hecho lo que ha podido con las cartas que tenía repartidas.

En estos meses los partidos tampoco han emprendido cambios legislativos.

Esto es una pregunta para ellos. Una ley electoral catalana, con previsión de la pandemia, habría permitido añadir medidas que ahora no son posibles.

¿Hoy en día, por plazos, todavía se llega a hacer el 14-F?

Todavía hay margen de tiempo, organizativamente hablando, para llegar el 14-F. Se puede cumplir.

Ayer los ayuntamientos hicieron el sorteo de las meses. ¿Podrían haber excluido a los mayores de 60 años?

No, por razón de edad, no. Sin modificar la Loreg no es posible. La Junta Electoral Central ya ha dicho que no puede ser flexible, la ley es explícita: por razón de edad la excusa es a partir de los 70 años. Aunque estemos en una situación de pandemia.

¿Qué pasa si mucha gente decide no presentarse a la mesa electoral porque no ve suficiente seguridad?

Las personas que no vayan a una mesa electoral se exponen a ser sancionadas si la incomparecencia se hace sin justificación. Incluso se puede dar la notificación a la Fiscalía. Ahora bien, las mesas se constituirán: si no están los titulares estarán los suplentes, y, si no, la junta electoral puede coger al primer elector que aparezca.

¿Qué se le puede decir a la ciudadanía para que vaya a votar tranquila?

Que pida el voto por correo.