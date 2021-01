Un ex mosso d'esquadra que ahora es abogado, detrás del recurso contra el aplazamiento de los comicios

Josep Asensio, un abogado que fue mosso d'esquadra durante más de 20 años, es la persona que ha pedido medidas cautelarísimas para que se levante la suspensión de las elecciones. "Lo he hecho porque el decreto no es legal y porque el ciudadano tiene el derecho a votar por el vacío legal que existe ahora para poder controlar la pandemia", ha señalado en declaraciones al programa El món a RAC 1. "No es legal porque la Generalitat no tiene las competencias para suspenderlas", ha sentenciado Asensio, que ha reiterado que "el acto administrativo no es legal". El letrado también ha dejado claro que lo hace a título individual y que "no hay ningún partido detrás" en el recurso que presentó ayer.

Sobre la urgencia sanitaria para suspender los comicios que ha puesto sobre la mesa el Govern para justificar el aplazamiento, Asensio ha dicho que es "incongruente" que se suspendan los comicios y no se apliquen medidas más restrictivas para hacer frente a la pandemia, y ha puesto como ejemplo que "se abre el metro con todo el mundo amontonado en los vagones". "No hay ningún argumento médico para justificar que no se puedan celebrar las elecciones y el decreto tampoco los detalla", ha insistido el letrado, que ha añadido que ha sido agente de la autoridad y que no tiene "miedo" de las represalias o consecuencias que pueda sufrir por su recurso.

Más allá de las medidas cautelares pedidas por Asensio, la Lliga Democràtica, que no se presentaba a los comicios después del fracaso de las negociaciones con el PSC, también impugnó ayer el decreto de la Generalitat, lo mismo que hizo Federalistas de Izquierdas, de la órbita de los socialistas. Otras formaciones políticas como Izquierda en Positivo, formación extraparlamentaria de "izquierda no nacionalista", que presentó candidatura para el 14-F, ha anunciado hoy que ha emprendido acciones legales contra la decisión de la Generalitat con un nuevo recurso. También Impulso Ciudadano, asociación unionista, avanzó que hoy presentaría recurso.

En medio de esta lluvia de recursos, la Junta Electoral Central (JEC) ha informado de que tiene previsto emitir hoy una nota de su presidente, Miguel Colmenero, donde declara que no es competente para pronunciarse sobre el aplazamiento de las elecciones acordado por el Govern y los partidos catalanes. El motivo, según fuentes de este organismo, es que la Junta se hace cargo y arbitra las decisiones y los actos que tienen que ver con procesos electorales, y no sobre las convocatorias. Según el árbitro electoral, cualquier respuesta al decreto aprobado por la Generalitat sobre la cancelación de los comicios del 14 de febrero tiene que venir de parte de los tribunales ordinarios, en este caso el TSJC.