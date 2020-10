Segunda noche de protestas en Filadelfia por la muerte de un joven afroamericano a manos de la policía

Filadelfia ha vivido una segunda noche de protestas para reclamar justicia por la muerte de un joven afroamericano a manos de la policía. Durante la manifestación algunos grupos han protagonizado saqueos y disturbios. El movimiento Black Lives Matter se vuelve a movilizar a menos de una semana de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, en las que el voto negro puede ser una de las claves para el demócrata Joe Biden.

Los hechos se produjeron este lunes cuando la policía disparó a Walter Wallace, de 27 años, que según su familia sufría problemas mentales. Los agentes aseguran que los amenazó con un cuchillo y el caso está bajo investigación.

Según los medios locales, la protesta empezó de manera pacífica, con los manifestantes gritando el nombre de la víctima y reclamando justicia. Los disturbios empezaron cuando llegaron a una comisaría de policía y en paralelo empezaron los saqueos en otras áreas de la ciudad de la costa este de los Estados Unidos.

La muerte del joven desencadenó una oleada de indignación cuando se hicieron virales en las redes las brutales imágenes de un vídeo grabado con un móvil en el que se ve cómo dos agentes tirotean al joven que estaba en la calle, a plena luz del día.

Philadelphia cops fatally shot Walter Wallace Jr. today, firing 10+ times at him while he stood at least 10ft away. He allegedly had a knife but cops made NO attempts at de-escalating the situation in this video. They went straight to killing Wallace in front of his loved ones! pic.twitter.com/U2zYGqK7Ag