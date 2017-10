La fiscal ratifica que Ana Mato y el PP se lucraron con la trama Gürtel

La fiscal Concha Sabadell llegó ayer, en su alegato final ante el tribunal, a nombrar tres veces en una misma frase al Partido Popular como el partido en cuyas administraciones nació y se extendió la trama Gürtel, desmontando pieza a pieza los argumentos de la ex ministra Ana Mato, beneficiaria de dádivas, y del PP, partícipe a titulo lucrativo.

Por su parte, el abogado del Estado, Edmundo Bal Francés, denunció que el grupo de Francisco Correa “se ha instalado en las administraciones públicas como un cáncer de corrupción y que los alcaldes de Majadahonda [Guillermo Ortega] y Pozuelo de Alarcón [Jesús Sepúlveda] fueron elegidos por los españoles para defenderles y no para defraudarles y robarles”. Lo que dijo: eran alcaldes del PP.

Los dos testimonios resultaron complementarios. Aunque la fiscal había cuestionado el pasado martes la credibilidad de los ex ministros del PP que negaron, en calidad de testigos, la contabilidad B y el pago de sobresueldos, no ha solicitado al tribunal, al acabar su informe, la deducción de testimonio para investigar en un juzgado ordinario un posible delito de falso testimonio. "No da para tanto", dijo una fuente de la Fiscalía a ARA.

Entre los testigos que negaron percibir dinero negro y desmintieron la existencia de una contabilidad paralela a la oficial estaba, precisamente, el presidente del PP y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien declaró el 26 de julio pasado.

Según la fiscal, el ex gerente y ex tesorero nacional del PP logró amasar una fortuna de 48,2 millones de euros (hasta enero de 2008) sobre la base de comisiones por operaciones de latrama Gürtel y otras mordidas reflejadas en los Papeles de Bárcenas o contabilidad B del PP.

El abogado del Estado recordó que Bárcenas no había aportado en el juicio ni una sola coartada sólida, ni una prueba documental seria, sobre los negocios que le habrían permitido ingresar los primeros 10 millones de euros en sus cuentas suizas, unos ingresos que hizo en efectivo. El argumento de que procedían de ventas de obras de arte fue minuciosamente pulverizado, tanto por la fiscal como por el abogado del Estado.

La fiscal Sabadell acusa a Bárcenas de haber robado al PP fondos en la operación de compra de acciones del medio de comunicación Libertad Digital, operación en la que también ha participado su esposa, Rosalía Iglesias. El citado partido no se siente perjudicado.

Esta conducta abre el siguiente interrogante: los fondos en negro, recaudados entre 1990 y 2008 para el PP por Bárcenas y Álvaro Lapuerta ¿era dinero del PP gestionado por Bárcenas en los bancos suizos?

En otros términos, la fortuna que figuraba a nombre de Bárcenas en el LGT Bank (ex Dresdner) y Lombard Odier, procedente de comisiones y operaciones ilícitas, y que él administraba¿ era en realidad del PP? ¿Era Bárcenas el fiduciario del PP?

Fuentes financieras señalan que buena parte de esas mordidas fueron aportadas por grandes empresas de obras y servicios públicos en sus negociaciones con Bárcenas porque él era el gerente del PP. El dinero, se creía, estaba destinado al partido. Y él, Bárcenas, se encargaba de administrar esos fondos en Suiza, donde figuraban como suyos.

Bárcenas y el PP, pues, se fundían en una misma entidad. Al conocerse las cuentas suizas, en enero de 2013, el PP y Bárcenas pasaron por un periodo turbulento, que quedó reflejado en los SMS de Rajoy, presidente de Gobierno, a Bárcenas. En todo caso, el PP no iba a reclamarle ese dinero a sabiendas de su ilicitud.

El eslabón más débil de la cadena ha sido y es Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas. Y existe una idea o mito: para salvar a su esposa, Bárcenas se habría reservado material comprometido para dirigentes del PP.

La Fiscalía pidió en su escrito de calificación 24 años de cárcel para ella por su participación como autora de varios delitos fiscales, aunque en sus conclusiones ha considerado que podría ser cooperadora necesaria. Pero tanto la fiscal Sabadell como el abogado del Estado dedicaron ayer un especial capitulo a Rosalía Iglesias, ilustrando su participación activa en la gestión de fondos de Bárcenas en entidades bancarias en España, cuentas suizas y falsificación de contratos de venta de cuadros.

La situación del matrimonio Bárcenas se asoma a un horizonte penal terrible. Ahora se podrá saber si el ex tesorero conserva algunas piezas de artillería. O se ha alimentado un mito.