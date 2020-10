El riesgo de rebrote por Covid-19 se dispara hasta 541, 75 puntos más que ayer

El riesgo de rebrote de Covid-19 en Cataluña continúa aumentando a marchas forzadas a pesar de las nuevas medidas para frenar la propagación del virus. La cifra ha alcanzado este miércoles los 541,45 puntos (74,96 puntos más que ayer), una cifra sin precedentes desde el inicio de la pandemia (en marzo se llegó a los 454 puntos). Así lo ha comunicado Salut, que hoy ha registrado 3.982 casos nuevos de Covid-19 confirmados con PCR o tests de antígenos, que hacen que la cifra total de positivos llegue a los 183.144 casos. También se ha informado de 31 nuevas muertes, que suman 13.701 defunciones en total. Además, hay 57 personas más hospitalizadas que ayer, con un total de 1.442 personas ingresadas actualmente por Covid-19, de las cuales 243 están en la UCI, 4 más que ayer.

Hospitales catalanes empiezan a aplazar operaciones no graves para hacer frente a la segunda oleada de coronavirus

E l secretario de Salud , Marc Ramentol, ya apuntaba ayer que las medidas todavía no daban indicadores para el optimismo, y los hospitales catalanes ya preparan planes de choque para hacer frente a esta segunda oleada ante el ritmo de contagios, el riesgo de rebrote al alza y el ritmo constante de ingresos en las UCI. Además, Ramentol mostró preocupación por el aumento de casos en las residencias. Unas 363 personas se han contagiado las últimas dos semanas, una cifra que representa menos del 1% de la población las residencias, pero que pone en alerta a las autoridades sanitarias después de la situación que se vivió en abril .

"Que el 80% de las UCI estén llenas es una mala noticia y nos pone en alerta máxima". Esta es la fotografía del momento de la pandemia en Cataluña que ha hecho hoy desde el Parlament la consejera de Salut, Alba Vergés. Por su parte, el jefe de enfermedades infecciones del Hospital Germans Trias i Pujol, Bonaventura Clotet, ha señalado las reuniones de amigos como el principal foco del aumento del riesgo de rebrote, y cree que la ciudadanía "tiene que tener claro que tiene que hacer un confinamiento voluntario". "Se tiene que ser muy cuidadoso entre todos los ciudadanos porque la epidemia está creciendo mucho y todos tenemos una responsabilidad. Si el toque de queda permite que la gente se quede en casa y no haga fiestas, servirá. Si no, no. París y otras ciudades grandes de Europa lo están aplicando, así que quizás tiene algún efecto", ha apuntado en una entrevista a RAC1.