La sedición 'tácita' del mayor Trapero

El secretario de los atestados para todas las causas judiciales del procés -el comandante de la guardia civil con identidad profesional N29100C cuyo superior es el teniente coronel Daniel Baena- declaró ayer en el juicio oral que el “alguien de los Mossos asesoraba al comité estratégico [del referéndum del 1-0], consideramos que el asesoramiento de seguridad debía venir no de modo consciente del mayor Josep Lluís Trapero, a quien de manera funcional situamos en el comité ejecutivo descrito en el documento EnfoCATS”.

Este powerpoint fue hallado el 20 de septiembre de 2017 en el registro del domicilio del entonces secretario general de vicepresidencia, Josep María Jové.

El comandante explicó que Trapero había sido una pieza clave, pero repitió varias veces, primero ante el fiscal Miguel Ángel Carballo y después a preguntas de la abogada Olga Tubau, defensora de Trapero, que dicha actividad no la había desarrollado “de modo consciente”.

Esta definición evoca el hecho de que el máximo responsable de los atestados, el teniente coronel Daniel Baena, también participaba en una cuenta de twitter con el nombre de Tácitodesde donde se fustigaba al independentismo. Trapero sería, pues, habría incurrido en una “sedición tácita”

Cuando la letrada le preguntó cómo podía asesorar Trapero al “comité estratégico” independentista sin ser consciente de ello, el comandante señaló: “Yo admiraba mucho al mayor Trapero. Yo también soy como él un chico de barrio, y lo consideraba un gran líder. No era de modo consciente. No creo que quisiera meternos ni que estuviese de acuerdo con este proceso. No hemos hallado ninguna declaración explícita al respecto”.

Según explicó situar a Trapero en el comité ejecutivo fue una interpretación de carácter “teórico”, un ejercicio de situar en el documento EnfoCATS a cada uno de los miembros -que el documento no menciona- por sus funciones.

El primer atestado sobre dicho documento - 23 de septiembre de 2017- tuvo entrada en el juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional el 4 de octubre de 2017, un día después que la magistrada Carmen Lamela citase como imputado por delito de sedición a Trapero. En este atestado, según admitió el comandante, no se hacía ninguna referencia a la participación de Trapero. “En aquellas fechas no existían indicios para sostener esa afirmación”, señaló.

La letrada apuntó que al día siguiente, 5 de octubre de 2017, en otro informe, el equipo del comandante afirmaba que Trapero formaba parte “indudablemente” del comité ejecutivo.

Ninguna de las investigaciones ha confirmado la existencia de los fantasmales comité estratégico y comité ejecutivo que figuran en la copia del powerpoint EnfoCATS, el que, por otra parte, es huérfano de autor.

El testimonio del comandante-secretario de los atestados en el juicio oral -que continuará este miércoles día 5 de febrero- ha sido muy diferente al que prestó en el juicio del procés, el 15 de abril de 2019. Aunque allí definió a Trapero como una pieza “imprescindible”, nunca llegó a afirmar que había formado parte del presunto comité ejecutivo ni se le permitió hacer las valoraciones que pudo realizar ayer.

El relato del comandante deja entrever que toda la versión adolece de lo que podría denominarse un sesgo retrospectivo, a saber, se pretende redimensionar y culpabilizar a Trapero básicamente por el hecho de que dio cuenta a sus superiores jerárquicos en la consejería de Interior de las instrucciones de la Fiscalía y de la juez Mercedes Armas para impedir el referéndum.

Con todo, tanto el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, como el coordinador del dispositivo, el coronel de la guardia civil Diego Pérez de los Cobos, participaron en la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña, presidida por el president Puigdemont, el 28 de septiembre de 2017, a la que también acudió Trapero, en la cual se analizó en detalle el auto de la juez Mercedes Armas del día anterior en el que se daban instrucciones a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para impedir el referéndum.