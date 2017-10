El señor Borrell, en campaña

Este domingo empezó la campaña del 21-D con una gran manifestación en las calles de Barcelona. Miles de catalanes que están en desacuerdo con la situación política se expresaron libre y pacíficamente. La manifestación la encabezaban gozosamente los líderes de las fuerzas políticas que han apoyado la aplicación del artículo 155 que arrasa la soberanía de Cataluña: el PP, Cs y el PSC. Una de las intervenciones corrió a cargo de Josep Borrell, un nacionalista español de los que creen que los nacionalistas son los demás. El ex ministro del PSC-PSOE citó a este diario refiriéndose a él como un diario que "siembra odios". Es una crítica que hasta ahora no habíamos oído. Habitualmente nos califican de happy flowers por nuestra visión optimista y de periodismo constructivo, de diario de plastidecors por nuestra pasión por la educación y el aprendizaje, o de demasiado creativos y excéntricos cuando hacemos ediciones especiales. Pero, ¿sembrar el odio? Creo que el señor Borrell debería leernos más. Una frase poco afortunada en un artículo no deslegitima la profesionalidad de toda una redacción durante siete años, ni de tantos colaboradores ideológicamente tan diferentes entre sí. También escribe en el ARA el señor a quien usted, señor Borrell, plagió durante su discurso. Se llama Fernando Trias de Bes y el artículo se titulaba "Junqueras: ¿nos toma por idiotas?" Fue uno de los más leídos de la semana pasada. Estimado señor Borrell, le animo a que nos siga leyendo y, si puede ser, a que nos cite cuando nos plagia. Por cierto, cuando quiera hacemos la entrevista que hace años le venimos pidiendo.