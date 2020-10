Los sindicatos policiales cargan contra 'Antidisturbios' por mostrar a los agentes como "drogadictos y alcohólicos"

Antidisturbios, la serie de Movistar+ sobre una unidad de antidisturbios, no ha gustado nada a dos de los sindicatos principales de la Policía Nacional, SUP y Jupol, que lo han criticado porque dicen que da una imagen que no se ajusta a la realidad. Los sindicatos se quejan de que los agentes salen retratados como personas "extremadamente violentas y sin empatía", además de mostrarlos consumiendo drogas y grandes dosis de alcohol. La serie creada por Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña se centra en seis agentes antidisturbios que son investigados por asuntos internos a raíz de la muerte de un hombre durante uno de los desahucios en los que participan.

SUP y Jupol se han quejado a través de las redes sociales del retrato que hace la serie de la Policía Nacional, a pesar de que el equipo de la producción contó con el asesoramiento de la Unidad de Intervención Policial (UIP) durante la preparación de la ficción. En un comunicado, SUP asegura que han pedido a los responsables de la producción que retiren los agradecimientos a la Policía Nacional que aparecen al principio de cada capítulo porque la serie denigra a sus miembros tratándolos de "drogadictos y alcohólicos". "Por el resultado de la serie y por su carácter humillante y difamatorio respecto al trabajo de los policías, no podemos entender quién ni en qué términos ha podido aconsejar al director y a su equipo sobre la realidad del trabajo de las UIP", remarca el sindicato en un comunicado.

Por su parte, Jupol, que califica la serie de "basura" en sus redes sociales, asegura que Antidisturbios está llena de inexactitudes, como cuando los protagonistas localizan a un grupo violento de forofos de fútbol y les pegan. "A pesar de tratarse de una serie de ficción, resulta impensable que unos agentes de la Policía Nacional, preparados para las situaciones más extremas, puedan actuar de este modo para vengar la agresión de otro compañero", asegura el secretario de comunicación de Jupol, Pablo Pérez.