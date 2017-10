El sesgo del auto que ha mandado a Sànchez y Cuixart a la cárcel

El auto de la juez Carmen Lamela que ha mandado a prisión incondicional a los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, obvia una parte de los hechos del 20 de septiembre en la concentración ante las puertas de la sede de Economía. Asume la tesis del informe de la Guardia Civil que remitió sobre las movilizaciones.

La juez establece que para dictar prisión incondicional se necesitan una serie de circunstancias que considera que en el caso de Cuixart y Sànchez se cumplen. Dice que hay la "existencia de un hecho que presenta los caracteres del delito" y que existen motivos "para estimar criminalmente responsable a la persona contra la que se tenga que dictar prisión provisional". Ahora bien, hay hechos que la juez dice que están "comprobados", pero que se ponen en duda si se recuperan las declaraciones de Cuixart y Sànchez de aquella noche y los vídeos ante la sede de Economía.

El auto dice que a través de las redes sociales de ANC y Òmnium se llamó a diferentes concentraciones. "A través de las citadas convocatorias se hacía una llamada, no a una concentración o manifestación pacíficas, sino para la protección" de sus gobernantes e instituciones, mediante "movilizaciones ciudadanas masivas", afirma el auto. Tiene en cuenta un whatsapp de Òmnium de las 9 de la mañana en el que se llamaba a concentraciones para "parar a la Guardia Civil". Ahora bien, en las intervenciones de Cuixart y Sànchez de ese día se hace referencia en todo momento a manifestarse de forma "pacífica" y "cívica". El día 20, al mediodía, los presidentes de la ANC y Òmnium convocaron en la plaza Sant Jaume de Barcelona. Cuixart pidió mantener en todo momento la "serenidad" mientras que Sànchez dijo que la "mejor respuesta a la tensión es una rosa, un clavel y una papeleta".

La juez sostiene que Sànchez y Cuixart "se erigieron" como los "interlocutores" entre los concentrados y los agentes y "negociaron" con los cuerpos de seguridad planteando opciones "que les convenían exclusivamente para sus fines políticos". Según Lamela, "nunca utilizaron" su "control" de la concentración frente a Economía para desconvocar la concentración. Para argumentarlo, la juez se refiere a algunas afirmaciones de Sànchez -dijo "que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa"- y Cuixart, que llamó a la "movilización permanente" hasta el 1-O.

Así, Lamela ignora todas las declaraciones que hicieron pidiendo a los manifestantes que se fueran a casa, mientras eran increpados por los concentrados. Cuixart se dirigió así a los concentrados: "Os pedimos que, en la medida de lo posible, de manera tranquila, hoy disolvamos esta convocatoria". El presidente de Òmnium convocó a los manifestantes al día siguiente en el Arco de Triunfo y les pidió que entonces sí llevaran "tiendas de campaña", como se puede ver en este vídeo.

"Above all... We ask that you dissolve this demonstration, as best as you can, very calmly, today, in a few minutes”— @JCuixart @Omnium on Sept 20. (The Spanish govt has JAILED him on sedition charges for his actions that day.) https://t.co/kL4F2KvHEl