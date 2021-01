"Abrir las escuelas para luchar contra la desigualdad educativa": 90 expertos a favor de la educación presencial

El curso escolar se retoma este lunes después de veinte días de vacaciones de Navidad y, como ya pasó en el mes de septiembre, lo hace con la presión sobre los centros educativos, golpeados por la gestión diaria de los confinamientos de grupos burbuja y con la incertidumbre de si se podrá resistir hasta final de curso o habrá que cerrar los centros en algún momento por el descontrol de la pandemia. "Hay una gradación de servicios públicos esenciales y la escuela es el servicio público más esencial después de los hospitales", ha asegurado el conseller de Educación, Josep Bargalló, que en una entrevista a La 2 Catalunya ha insistido en que los centros educativos serán el último sector que cerrará si hay un nuevo confinamiento total de la población.

Esto es, precisamente, lo que han pedido también unos noventa profesionales vinculados a la educación, la sociología, la economía, la ciencia política, la psicología y la pedagogía, entre otras ramas, que han publicado un manifiesto en el que se posicionan "a favor de la apertura escolar, como instrumento esencial de lucha contra la desigualdad educativa y garante de la equidad social". Para hacerlo, dicen los expertos, hacen falta "recursos, voluntad política y la participación de toda la comunidad educativa". Entre otras personas, han firmado el texto los sociólogos Marina Subirats y Xavier Bonal y el director de la Unesco International Institute for Higher Education, Francesc Pedró.

El manifiesto de este lunes es una especie de respuesta velada a la carta que una veintena de epidemiólogos y estadísticos enviaron al departamento de Salud pidiendo un aplazamiento de la reapertura de las escuelas para no propagar el virus después de las fiestas de Navidad. Expertos en epidemiología como Alex Arenas, Salvador Macip y Oriol Mitjà firmaron una misiva en la que reclamaban el cierre de los centros educativos, cuando menos de secundaria, o un aplazamiento de la reanudación escolar, un hecho que también pidieron los sindicatos de profesores, como mínimo hasta que se haga el cribaje a los profesionales de los centros. En cambio, educadores y sociólogos, entre otras ramas de la ciencia social, aseguran que les "sorprende que [...] algunas voces exijan un nuevo cierre de las escuelas" cuando no hay una "evidencia contundente" de que el nuevo tronco del virus sea más contagioso entre los niños y cuando "se ignoran los costes sociales de la ausencia escolar".

De hecho, los investigadores en educación y sociología aseguran en el texto que "las decisiones políticas no pueden responder únicamente al riesgo de contagio y no pueden dejar de tener en cuenta los costes sociales que se derivan de ellas, y que afectan a muchas esferas de la sociedad", y alertan de que un nuevo cierre de los centros agravaría todavía más los "efectos negativos" de la pandemia en niños y jóvenes, no solo por la "reducción de su ritmo de aprendizaje" sino también en su "salud física, mental y emocional".

En esta línea, Bargalló ha añadido, además, que incluso entre los científicos no ha habido unanimidad, porque, si bien es verdad que expertos como Mitjà han pedido que se cierren los centros, ha habido otras voces, como la Sociedad Catalana de Pediatría, que "han sido muy claras al recomendar la apertura" de las escuelas. El conseller ha asegurado que la única evidencia que hay es "pedagógica": "Cada día que un alumno está sin ir a la escuela es un día perdido".

Cribajes masivos... y mucho frío en las aulas

El inicio del segundo trimestre escolar estará marcado por dos factores más. Uno de ellos es el cribaje masivo a los centros educativos con automuestras. Por eso, se enviarán más de 170.000 muestras y durante tres semanas los trabajadores de escuelas e institutos que lo quieran podrán hacerse una PCR. Según ha dicho, el cribaje no se ha hecho antes de empezar las clases porque "era mejor dejar esperar unos días para encontrar las incidencias, y la mejor manera es hacerlo cuando están en la escuela".

El otro es el frío. Después de que una cuarentena de escuelas no hayan podido abrir debido al temporal de nieve –el Priorat, con 16 centros, es la comarca más afectada–, Bargalló ha explicado que hoy mismo los centros recibirán "nuevas indicaciones sobre cómo ventilar las aulas" y ha alertado de que "no hay que abrirlo todo a la vez". El conseller ha dicho que en algunas zonas habrá que estar "muy pendientes" de garantizar el confort térmico y a la vez la ventilación correcta para evitar los contagios a pesar del frío, y por eso ha asegurado que el Govern está en disposición de ofrecer "todos los aparatos de ventilación mecánica que sean necesarios".