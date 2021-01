Colau salva el intento de reprobación por la escapada familiar a la Garrotxa

Las cosas en el Ayuntamiento de Barcelona han cambiado mucho en este mandato respecto al anterior, cuando la alcaldesa Ada Colau acumulaba reprobaciones –hasta seis– por motivos diversos. Ahora el primer intento de castigar políticamente a la alcaldesa ha quedado en nada. JxCat solo ha recibido el apoyo de Cs en la propuesta de reprobación a Colau por su salida de Barcelona la noche de Reyes para pasar unos días en una casa rural de la Garrotxa con su familia.

El debate, que ha sido duro, se ha girado en parte en contra del grupo proponente, que ha recibido duras críticas, tanto del gobierno municipal como de ERC e incluso del PP y Barcelona pel Canvi, por poner el foco en la vida personal de la alcaldesa teniendo en cuenta que, con su escapada, no incumplió ninguna de las medidas de confinamiento: se fue antes de que entrara en vigor el confinamiento municipal y el supuesto de regreso al propio domicilio, cosa que hizo el sábado 9 de enero, siempre está autorizado. El gobierno municipal, ERC y Barcelona pel Canvi han votado en contra de la propuesta, mientras que el PP se ha abstenido y la reprobación solo ha sumado los nuevo votos de JxCat y Cs.

"Por suerte les han parado los pies desde las dos bancadas: la derecha y el independentismo", ha celebrado el concejal de los comunes Jordi Martí, que, acostumbrado ya a los temas delicados, ha sido el encargado de defender el papel de Colau y ha elogiado que, a las puertas de la campaña electoral, ERC se haya distanciado de JxCat.

Para el otro Jordi Martí del consistorio, el de JxCat, a pesar de que legal, la escapada familiar de la alcaldesa fue "irresponsable" y demuestra que Colau "no estuvo a la altura de las responsabilidades del momento", teniendo en cuenta no solo las restricciones sanitarias sino el aviso de riesgo de nieve y hielo por el temporal Filomena. "De la alcaldesa de Barcelona se espera liderazgo y ejemplaridad", ha apuntado, e incluso ha recordado que esos días en la ciudad murieron dos personas sin techo, una vinculación que le han reprochado grupos como Barcelona pel Canvi.

Desde ERC, el concejal Jordi Coronas ha sido especialmente crítico con las intenciones de JxCat y ha tildado el debate de "chapucero". Ha remarcado, como también ha hecho Josep Bou, del PP, que hay muchos motivos para reprobar a Colau, pero no este. El republicano ha puesto en la lista aspectos como que no se enseñe el expediente del frustrado concierto en las azoteas o que no se impidiera la subasta del Front Marítim. Y el popular ha puesto aspectos más políticos, como que se haya retirado el retrato del rey de España de la sala de plenos.

"En política tenemos que ser honestos y parecerlo: ¿no han comido con alguien de la familia?, ¿no se han desplazado en ningún momento fuera de Barcelona?, ¿no han recibido a familiares? ¿Nos reprobamos todos?", se ha preguntado el republicano Jordi Coronas, que ha recelado sobre las intenciones de la propuesta de JxCat y les ha remarcado que con su voto en contra no están "salvando a Colau" sino, ha dicho, "la dignidad de todos los concejales".

Desde Barcelona pel Canvi, que ha votado en contra de la reprobación, Eva Parera ha pedido huir de personalismos y ser "más rigurosos" para no dejar "tocada de muerte" la credibilidad de los políticos.