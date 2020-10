Antoni Trilla: “Si el 15 de diciembre estamos como ahora, la comida de Navidad será de seis personas máximo”

¿En qué consiste eso de la segunda oleada?

Es el retorno con fuerza del virus en toda Europa. En la primera oleada solo se infectó entre el 7% y el 10% de la población. Queda un 90% de la población susceptible de coger el covid-19. Y si no lo cortamos de una vez esto será como una bola de nieve.

¿El toque de queda puede ser útil?

Lo más útil sería que todo el mundo tuviera un comportamiento responsable. Como restricción el toque de queda puede estar bien, pero se puede dar la paradoja de que si nos juntan de día y nos encerramos por la noche, ¿de qué habrá servido el toque de queda? Por favor, máxima prudencia las 24 horas del día.

¿Quién se está contagiando ahora?

La mayoría de contagios son de tipo social, fuera de la familia, en una franja de edad de los 15 a los 35 años, pero la media va subiendo.

Con todo lo que han aprendido, ¿en la segunda oleada morirá menos gente que en la primera?

Se morirá menos gente, sí. Pero se tiene que recordar que el 20% de la población de Catalunya tiene más de 65 años, y estas son las personas de riesgo. Ahora sabemos cómo las tenemos que tratar. De hecho, los que llegan a urgencias llegan menos graves y están menos días en planta. Pero los que acaban en la UCI no están menos de dos o tres semanas. Es por eso que los enfermos más graves pueden llegar a saturar las UCI.

¿Cómo ve la Navidad?

Yo me haría la idea de que no será una Navidad multitudinaria. Dependerá de si el 15 de diciembre estamos a 150 o 200 (mucho menos de la mitad de ahora), pero si estamos como ahora no pasaremos de seis personas en casa y con muy poca movilidad.

El ministro Illa habló de tres millones de dosis de vacuna este diciembre. ¿Le parece posible?

No serán perfectas, no serán de una protección 100% ni para todo tipo de población. Yo creo que en 2021 tendremos las vacunas efectivas y que en 2022 se podrá vacunar todo el mundo. En 2021 vacuna segura, en 2022 para mucha gente.

¿Usted se vacunará?

Si la vacuna está aprobada por las autoridades sanitarias europeas, no tengo ninguna duda de que me la pondré. Si me pregunta por la vacuna rusa o alguna china que ya corre, no. Me fío del sistema de control europeo y americano.