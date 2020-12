El Ayuntamiento de Badalona ofrece 30 días en una pensión a los supervivientes del incendio

El Ayuntamiento de Badalona ha ofrecido a los supervivientes del incendio de la nave okupada de El Gorg un techo en varias pensiones durante 30 días prorrogables. Las plazas oscilan entre las 120 y 130 camas y, además, les prometen comidas durante un mes entero, también con opción a que el ofrecimiento se acabe ampliando. Esta ha sido una salida que la mayoría de los supervivientes ha visto, en un principio, con buenos ojos. Una vez se ha entrado en el fondo de la cuestión y han descubierto que las pensiones están repartidas por toda el área metropolitana y se tendrían que dividir, el sí ya no ha sido tan claro. Todo esto ha pasado el día que los Mossos d'Esquadra han identificado la tercera víctima mortal del incendio del pasado miércoles: una mujer de 27 años.

"Ellos tienen miedo de separarse, se protegen, tienen sus propias infraestructuras montadas", explica Gaby Morales, representante de Papeles para Todos, una fundación que está ayudando y guiando a la comunidad en este proceso. Añade que si la estancia "fuera por más tiempo no tendrían tanto miedo", pero que al ser solo de 30 días "temen la incertidumbre de no saber qué pasará cuando acabe el mes". El grupo de personas supervivientes del incendio que están ahora mismo sin casa ha sumado esta mañana dos miembros más, puesto que los heridos empiezan a volver de los hospitales sin saber dónde dormirán.

La oferta del consistorio ha llegado después de que solo 18 de los más de 100 supervivientes aceptaran en un principio la propuesta de ir a un albergue en Barcelona -hoy se les acababa la estancia y ni el Ayuntamiento ni la comunidad saben dónde paran-. Sí que están controlados el centenar que después del incendio se repartieron por un entramado de naves ocupadas de la zona, a pocos metros del edificio calcinado. Unos 25, sin embargo, han encontrado todos los bloques ocupados llenos y el domingo decidieron acampar en la calle como última alternativa. Después de dos noches con estos supervivientes en tiendas, esta mañana una comitiva de los servicios sociales del Ayuntamiento y de la Cruz Roja se ha desplazado hasta el Gorg para hacerles saber que había una oferta sobre la mesa: 30 días en una pensión con las comidas incluidas.

"Mañana ya nos ducharemos con agua caliente", celebraban al recibir la noticia. Después, al saber que se tendrían que separar, michos se han echado atrás. Los supervivientes explican que los servicios sociales les han pedido que, uno por uno, tenían que ir al local de la Asociación de Vecinos de El Gorg para apuntar su nombre en una lista, y así tener un registro de las personas que quieren dormir en una pensión. Rodrigo, de 29 años, ha decidido hacerlo, puesto que los últimos días ha "dormido muy apretujado": "Las naves no dan para más". Cuando ha llegado, sin embargo, se ha encontrado con la sorpresa: desde los servicios sociales le daban largas. "Me han insinuado que yo ya tenía un techo en una nave y que me podía esperar", explica.

A estas alturas, el consistorio calcula que algunas personas ya dormirán esta noche en una pensión. En cambio, desde la comunidad subsahariana afirman que hasta que no tengan una información más clara sobre los establecimientos donde serán reubicados y cuánto de tiempos les garantizan, continuarán sin confiar en la solución que ofrece el Ayuntamiento. Algunos supervivientes apuntan que, a falta de una alternativa clara, ya están planeando volver a okupar.