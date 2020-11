Barcelona no hará Cabalgata pero recibirá a los Reyes de Oriente en un gran espacio en el Fórum

Los Reyes de Oriente llegarán este año, a pesar de la pandemia y todas las restricciones, a la ciudad de Barcelona, pero lo harán, precisamente debido a las restricciones, sin uno de sus momentos más celebrados: la Cabalgata. La ciudad los recibirá, sí, pero en un gran espacio habilitado en el Fórum, que los niños podrán visitar con cita previa los días anteriores al 6 de enero para ver como funciona todo el engranaje real. Y donde la alcaldesa acogerá Sus Majestades cuando lleguen a través del mar –seguramente a bordo del pailebote Santa Eulàlia – el 5 de enero para entregarles la llave de la ciudad y que puedan repartir regalos en todas las casas.

Será desde aquí desde donde se retransmitirán por televisión todos los preparativos de los Reyes y los pajes antes de empezar la noche mágica. Un espectáculo que quiere ofrecer a los niños la posibilidad de cotillear, por primera vez, como se pone todo a punto para que los juguetes lleguen puntuales a las casas. Esta será la alternativa posible al momento de nervios y caramelos en las calles. A las carrerillas y los empujones. Un show fijo y retransmitido por televisión que permite garantizar que se cumplen todas las medidas. "La televisión nos hará entrar por primera vez a observar como los Reyes preparan la noche mágica", ha detallado el teniente de alcalde de Cultura, Joan Subirats, en la presentación de la propuesta.

La llegada de los Reyes se podrá seguir en directo por Betevé, Tv3 y TVE Catalunya, que se han puesto de acuerdo para retransmitir de manera simultánea todo lo que pase en el Fórum. El consistorio asegura que les han comunicado que este año no es posible hacer una Cabalgata convencional porque no puede haber itinerancias ni aglomeraciones. Por lo tanto, queda atrás el debate sobre si se echarán o no caramelos o sobre si habrá que disponer de un balcón con buenas vistas. Directamente, no habrá carrozas en movimiento. Lo que sí que habrá en la instalación del Fórum está un punto de recogida de cartas: el espacio de los carteros será uno de los elementos centrales.

"Ninguna carta se quedará sin llegar a su destinatario", ha asegurado el director de programas culturales del Instituto de Cultura de Barcelona, Esteve Caramés, que ha admitido que no podrá haber los puntos habituales de recogida de cartas distribuidos por la ciudad y que el consistorio fomentará las "vías telemáticas" para hacer llegar los mensajes a los Reyes. Y ha pedido, también, colaboración a la ciudadanía para cancelar las citas previas si al final no se puede acceder al espacio de los Reyes y evitar las imágenes que se vieron por la Mercè, con muchas plazas vacías en los espectáculos. Lo que no se podrá hacer este año es sentar a los niños al regazo de los pajes, ni habrá el habitual llamamiento de voluntarios para hacer posible la Cabalgata.

Al Fórum habrá espacios que recrearán las tradicionales carrozas de la paje Estrella, del carbón y de Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar. Y espacios que evocarán la recepción y logística de los regalos. La visita está pensada para que dure unos 50 minutos en horario por la mañana, de once a dos, o por la tarde, entre cuatro y ocho.

Reservas a partir del 15 de diciembre

Las televisiones también retransmitirán las actividades previas en el Fórum, donde se habilitará un espacio de una hectárea que abrirá del 28 de noviembre al 5 de enero. La reserva de citas se podrá hacer por teléfono o a través de la web a partir del 15 de diciembre. "Los Reyes darán vida a aquel espacio que los niños y niñas habrán podido visitar los días anteriores", ha explicado Caramés. El espectáculo durará aproximadamente una hora.

De cara a la celebración de Nochevieja, el Ayuntamiento la prevé descentralizada. En un espacio de cada distrito se lanzarán 12 palmeras brillantes a las doce de la noche para simbolizar el cambio de año y después habrá quince minutos de fuegos artificiales con la intención que sean visibles desde todos los puntos de la ciudad. Durante todas las fiestas se prevé también un proyecto lumínico en la fachada del Ayuntamiento, donde habrá también una exposición fotográfica con los montajes de los últimos 10 años. En la fachada se proyectará el proyecto #RavalKm0, que los últimos años ya ha marcado parte de la iluminación navideña del barrio por Navidad con escenas cotidianas de los vecinos, una iniciativa de la fundación Tot Raval. Detrás de cada propuesta hay una historia real con protagonistas reales vinculados al Raval.

El presupuesto para todas estas propuestas navideñas, desde la fiesta de Fin de año hasta la llegada de los Reyes, es de 1,5 millones de euros, parecido al del año pasado.