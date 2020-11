Barcelona prevé ganar un millar de pisos públicos a través de un convenio con promotores sociales

El Ayuntamiento de Barcelona amplía el abanico de opciones para conseguir hacer crecer el parque de vivienda pública. Este lunes ha presentado un convenio, que quiere firmar con entidades de promotores sociales y cooperativas del sector de la vivienda social, con el objetivo de agilizar la construcción y rehabilitación de vivienda pública. El consistorio cederá el uso de solares y edificios a rehabilitar para que las entidades propongan los proyectos y el propio Ayuntamiento llevará un control.

En el momento de firmar el convenio, el consistorio cederá diez solares y tres edificios municipales a rehabilitar, y se comprometen dos solares más que están pendientes de gestiones urbanísticas. Con este movimiento se podrán promover 419 pisos y la previsión municipal es llegar a hacer un millar. Algunas de las nuevas promociones se proyectan en edificios que ya son propiedad del consistorio, pero que están pendientes de una rehabilitación, como el bloque del número 10 de la calle Reina Amàlia, en el Raval.

La concejala de Vivienda, Lucía Martín, ha defendido en rueda de prensa que este convenio servirá para acortar los plazos y poder dar una respuesta "más rápida" a las necesidades de vivienda. La previsión es que a mediados o finales de 2022 puedan empezar las obras, y hacia mediados o finales de 2024 se puedan tener los primeros paquetes acabados. Martín ha admitido, sin embargo, que los tempos siguen siendo largos, y ha insistido en que si ahora se quisiera poner a concurso todos estos solares y edificios sin tener el convenio la duración "todavía sería más larga".

El acuerdo se fija como objetivo levantar y rehabilitar mil pisos los próximos años, para unas 3.000 personas, aunque Martín no ha querido detallar qué temporización preveían. Del total de viviendas, el 40% será de covivienda y el 60% de alquiler impulsado por fundaciones o cooperativas, y se prevé que las plantas bajas puedan ser ocupadas por equipaciones municipales.

El convenio se firmará con la Associació de Gestors d'Habitatge Social (GHS), como entidad paraguas que engloba al sector de fundaciones y cooperativas y de promotores públicos; la Xarxa d'Economia Social i Solidària (XES); la Federació de Cooperatives d'Habitatge, y la Coordinadora de Fundacions d'Habitatge Social (Cohabitac).

Carme Trilla, en representación de Cohabitac, ha querido dejar claro que este convenio no supone en ningún caso una pérdida del patrimonio público y ha remarcado que las cesiones de suelo son temporales. Así, la titularidad del suelo seguirá siendo del Ayuntamiento una vez se acabe el periodo de cesión. " De facto hablamos de parque público, pero es un parque público con acompañamiento de las entidades sociales", ha destacado en declaraciones recogidas por la ACN.

Trilla también ha celebrado que el convenio pueda agilizar la tramitación porque, según lamenta, hasta ahora era "un proceso muy lento y de mucho desgaste". Ha explicado que hasta ahora las entidades sin ánimo de lucro tenían que trabajar en proyectos que muchas veces no se acababan licitando, cosa que suponía "una pérdida de recursos", y ha apuntado que, con el convenio, una vez se tenga la garantía del suelo, esta situación ya no se dará y "no hará falta que las entidades compitan entre ellas".

GHS como "árbitro"

Martín ha detallado que la Associació de Gestors d'Habitatge Social ejercerá un papel de "árbitro" en el convenio, porque será quien validará los proyectos que presenten las entidades sociales. Los criterios que se seguirán para la validación de proyectos serán la "máxima celeridad", que las entidades proponentes tengan suficiente capacidad técnica y económica demostrable, que el precio esté por debajo del fijado para vivienda de protección oficial y la calificación energética. También se tendrá en cuenta el fomento de la vida comunitaria y se intentará evitar la concentración de proyectos en pocas entidades. La asignación final del solar o edificio siempre la hará el Ayuntamiento.

En el caso de las promociones de alquiler, las personas que sean adjudicatarias las establecerá el Ayuntamiento a través de los canales habituales de adjudicación de vivienda pública, y se garantizarán reservas del 30% para jóvenes y del 5% para personas con discapacidad. En el caso de las promociones de covivienda, tal como marca la ley, la cooperativa marcará a las personas que formarán parte de ello siempre que estén inscritas en el Registro de Solicitantes.

"Semilla" de un operador social

Martín ha explicado que pretenden que este convenio sea "una semilla" de un futuro operador social de vivienda de protección oficial. La concejala ha querido poner en valor la colaboración pública con entidades privadas sin ánimo de lucro y ha defendido la necesidad de "muscular y fortalecer" el tejido dedicado a la vivienda social. "Si queremos multiplicar por diez o por veinte el parque de vivienda, no lo podemos hacer solos", ha dicho.

Los solares y edificios de la primera fase

En esta primera fase del convenio se cederán doce solares y tres edificios. Concretamente serán dos edificios en Ciutat Vella, uno para rehabilitar diez viviendas de alquiler o cooperativas y uno para dieciocho viviendas de alquiler, y un solar para un edificio de 43 viviendas para alquiler o cooperativas. En Sants habrá tres solares –uno para covivienda de seis viviendas, uno para 40 viviendas y otro para un edificio de alquiler de 84 viviendas– y un edificio para rehabilitar para covivienda de siete viviendas.

En Sarrià-Sant Gervasi habrá cuatro solares, uno para covivienda sénior de quince viviendas, uno para diecisiete viviendas, uno para covivienda para personas con discapacidad de diecisiete viviendas y uno para un edificio de alquiler de 30 viviendas. En el caso de Gràcia habrá dos solares, uno para covivienda de 25 viviendas y uno para un edificio de alquiler de 37 viviendas. Y en Sant Martí dos solares más, uno para covivienda de 23 viviendas y uno para un edificio de alquiler o cooperativas de 47 viviendas.