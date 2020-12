"Boubacar, vuelve a casa, por favor"

Boubacar Hanne tenía la esperanza de volver a su casa por Navidad después de haberse ido hace 14 años de Senegal. Todo estaba casi terminado: había hecho un esfuerzo inhumano para conseguir el dinero y solo le faltaba comprar los billetes de avión. El 9 de diciembre al atardecer un incendio quemó todas sus ilusiones. Estaba en el segundo piso de la nave ocupada del barrio del Gorg de Badalona. "Boubacar estaba tumbado en la cama, agotado. Sufría del corazón y los días cada vez se le hacían más largos", explica Seydou Camara, su compañero de habitación. Los dos inhalaron mucho humo para salir de la nave, pero consiguieron salvarse. Una vez fuera, sus caminos se separaron para siempre. Seydou fue a buscar cobijo en otra nave, y Boubacar en un albergue.

El incendio le aceleró un corazón que sufría a la mínima y el humo del fuego agravó el asma que tenía desde pequeño. En el albergue, cada noche dormía menos y tosía más. Al cabo de unos días, lo ingresaron en el Hospital Germans Trias i Pujol, donde también dio positivo de covid-19. Ayer el corazón le dijo basta y la esperanza de volver a tener, algún día, una vida feliz junto a su familia quedó interrumpida. La muerte de Boubacar hizo derramar muchas lágrimas en Hann Yarakh, su pequeño pueblo natal cercano a Dakar (Senegal), donde supieron la noticia minutos después de que perdiera la vida.

Quien les comunicó la fatal circunstancia fue Falilou Fall, un amigo de la familia Hanne que desde el año 2014 está arraigado en España. Dos años después de llegar le encomendaron una misión complicada: investigar si Boubacar estaba vivo. Entonces hacía tres años que ni sus padres, ni sus hermanos, ni su mujer, ni sus dos hijos habían tenido noticias suyas. "Todo el mundo lo daba por muerto", explica Falilou. "Empecé a buscarlo, hasta que encontré la nave de Badalona". Falilou es un chico de 33 años nacido en el mismo pueblo que Boubacar. "Yo lo recordaba como un hombre bien vestido y educado", explica. Cuando Boubacar se fue de Senegal en patera, Falilou tenía 17 años. Una década después se reencontraron en Badalona, a pesar de que Boubacar ya no era el mismo: "No iba bien vestido y toda la educación que tenía la había perdido para convertirse en una persona más agresiva. También había perdido la sonrisa".

651x366 La noche del incendio de la nave ocupada de Badalona / ARA La noche del incendio de la nave ocupada de Badalona / ARA

Vergüenza de si mismo

Falilou le preguntó a Boubacar por qué no había dado señales de vida. La respuesta fue: "No quiero que sepan que he fallado en el intento de encontrar una vida mejor. Me da vergüenza decir que estoy malviviendo". Boubacar sentía que había fracasado. Estaba triste, pero bien acompañado, puesto que toda la comunidad lo recuerda como un padre. "Era uno de los mayores de la nave, y gracias a él hemos aprendido mucho de la vida", explica Seydou Camara. Abdu Kuru recuerda que era como un "patriarca", y que lo intentaban cuidar mucho porque sabían que estaba enfermo.

A pesar del aprecio de la comunidad, no conseguía dejar de sentir vergüenza de si mismo. Un sentimiento que tienen muchos migrantes que no encuentran un futuro, según Esther López y Hanna Bori, psicólogas del Hospital de Campanya de Santa Anna. "Quieren ser la esperanza de la familia y ven que el sueño que tenían es irreal y caen en la decepción", explican las psicólogas. Boubacar, sin embargo, superó sus miedos y, después de tres años, llamó a su familia. "Entonces volvió a soñar", recuerda Felilou. El sueño era un gran reto: dejar la mala vida y comprar un billete de vuelta a Senegal.

651x366 Un bombero sacando el cuerpo de una de las víctimas del incendio / CÈLIA ATSET Un bombero sacando el cuerpo de una de las víctimas del incendio / CÈLIA ATSET

"Somos tu familia y te ayudaremos"

Su familia también lo esperaba con ilusión. "Volver a casa no habría sido un fracaso, se lo merecía", explican sus padres, Abdoulaye Hanne y Salla Sy. El 12 de octubre de este año, Boubacar recibió un whatsapp de su cuñada, Marieme Aw: "Bocar [(Boubacar) vuelve], a casa, por favor, tus hijos ya son mayores". Unas semanas más tarde, su hermano, Aziz Hanne, también le mandó un mensaje: "Vuelve a casa, somos tu familia y te ayudaremos". Unos días después de esta conversación, Aziz murió repentinamente. Boubacar vio entonces que tenía que volver sí o sí: "Sus padres habían perdido un hijo, quería estar a su lado para que vieran que no perderían a ninguno más", explica Falilou.

Pero Boubacar cada día se encontraba peor, y el fuego fue el golpe definitivo. Su familia, sin embargo, no supo nada del incendio, y solo uno de sus hermanos estaba informado de su hospitalización. Fue Malick Hanne, cuando leyó un mensaje de Falilou donde describía el estado crítico de su hermano. La respuesta de Malick fue: "No lo puedo decir a la familia, los destrozaría". Dos días después de ese mensaje, Boubacar murió a los 51 años. De momento su cuerpo no puede volver a Senegal porque es positivo de coronavirus. Ni sin vida podrá cumplir el sueño de estar de nuevo junto a los suyos: "Estamos muy tristes, hace muchos años que no lo vemos y ni siquiera podemos enterrarlo como se merece", explica la familia, impotente, desde Senegal.