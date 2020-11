Brutal agresión a una joven transexual en Barcelona cuando salía de casa

Una joven transexual de 19 años de Barcelona ha denunciado haber sido apaleada e insultada en las puertas de su casa por su condición sexual, según ha explicado en las redes sociales, donde ha difundido también fotografías de cómo le ha quedado la cara después de la agresión. La joven, Eva.V., ha narrado que la agresión fue viernes "justo al salir" de casa, cuando le llamaron " ¡Puto travelo!" y " ¡Engendro!" y le dieron dos puñetazos en la cara, patadas y golpes por el cuerpo.

"Soy una chica normal de 19 años. Soy transexual, sí, pero es que esto no me hace menos normal, no me hace un engendro, no me hace menos. Tengo derecho a salir a la calle, tengo derecho a hacer con mis redes sociales lo que yo quiera y tengo todos los derechos que tendría que tener todo el mundo", dice la joven en su mensaje en las redes.

La víctima señala que lo ha pasado "bastante mal" en su vida "intentando ser" quien es "para que venga alguien" a arrebatarlo, y explica que hace dos meses que vive en Barcelona, donde se trasladó "buscando paz". "No más transfobia, por favor, no quiero morir mañana", reclama.

La joven ha denunciado la agresión ante el Observatori contra l'Homofòbia de Catalunya (OCH), que ha condenado "esta brutal agresión" y se ha puesto a disposición de la víctima. Eugeni Rodríguez, presidente del Observatori, ha calificado de "terrible" y "brutal" la paliza a la joven, que en las redes sociales ha recibido múltiples mensajes de apoyo, incluidos mensajes del presidente del Parlament, Roger Torrent, que ha defendido que "ante el odio y la intolerancia, libertad para ser y vivir cada cual cómo quiera".

La agresión tuvo lugar el Día de la Memoria Trans, que es una fecha "para recordar todas las personas que han sido asesinadas, vejadas o discriminadas" por su transexualidad, ha subrayado el Observatori.